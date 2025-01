Letartóztattak egy tinit, aki online zaklatta a BL-győztes csatár várandós feleségét

Havertz felesége az Instagram-sztorijában osztott meg két üzenetet, miután a Manchester United tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt a labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában. Az egyik üzenetben szereplő fenyegetések a házaspár születendő gyermekének szóltak.

A 25 éves német csatár nem játszott jól a Manchester United ellen, amiért sok kritikát kapott a szurkolóktól, egyikük azonban átlépett egy vonalat, amit nem lett volna szabad.

A pár 2018 óta van együtt, és tavaly kötöttek házasságot. Sophia novemberben jelentette be, hogy gyermeket hord a szíve alatt.

Az üzenetekre reagálva Sophia azt írta, a tettesnek „szégyellnie” kellene magát, míg a londoni csapat menedzsere, Mikel Arteta arról beszélt, a játékosok online bántalmazásának „szörnyű következményei” vannak, ezért az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben keményen fel kell lépni.

A rendőrség egy 17 éves fiút tartóztatott le az üggyel összefüggésben, aki ellen óvadékot helyeztek letétbe, amíg a nyomozás folyik, közölte a BBC a hertfordshire-i rendőrségre hivatkozva.

Havertz korábban a Bayer Leverkusenben és a Chelsea-ben futballozott, utóbbi csapat színeiben győztes gólt szerzett a Bajnokok Ligája 2021-es döntőjében a Manchester City ellen.

Hová lehet fordulni?

A 116 111-es telefonszámon éjjel-nappal ingyenesen hívható a Kék Vonal lelkisegély-vonala, honlapjukon keresztül chaten is lehet fordulni hozzájuk anonim módon. Az NMHH Internet Hotline oldalán pedig az is tehet online vagy telefonos bejelentést, aki internetes zaklatással találkozik, illetve az NGYSZ biztonságosinternet.hu oldalán is lehet jelenteni a káros tartalmakat.