A Valladolid 2019. augusztus 24-én, a Bernabéuban játszott 1–1-es döntetlen során a 88. percben egyenlített Sergi Guardiola találatával, ezt követően viszont zsinórban hat meccset nyert meg kapott gól nélkül a Real Madrid, 14–0-s gólkülönbséggel.

Hogy aztán rögtön a meccs elején kis híján megszakadjon a házigazda pocsék szériája, David Torres szöglet utáni fejesét óriási bravúrral védte Thibaut Courtois, majd a félidő derekkén Mamadou Sylla lapos próbálkozását is hárította a belga óriás.

Voltak azért lehetősége(cské)i a Realnak is, Jude Bellingham mellé szálló távoli lövését vagy Rodrygo sorfalba lőtt szabadrúgását jegyezhettük fel, aztán fél óra játékhoz érve a vezetés is összejött: Kylian Mbappé kényszerítőzött az angol középpályással, majd szépen lőtte ki a hosszút (0–1).

A világbajnok francia csatár egymást követő ötödik meccsén volt eredményes, a Barcelona, a Celta Vigo, a Las Palmas (x2) és a Salzburg után a Real Valladolid sem úszta meg.

A második félidő elején ismét villant a Real Madrid és Mbappé, Rodrygo indítása után még az előzőnél is kiszorítottabb helyzetből, ugyancsak balról lőtte ki ismét a távoli sarkot (0–2).

A 62. percben pályára lépett a hazaiaknál az a Kike Pérez, akit Olaszországból csábítanak – és akinek a távozásával nyílhatna meg az út az együtteshez a kecskeméti Nikitscher Tamásnak.

A királyi gárda a következő percekben Bellingham és Mbappé révén is növelhette volna az előnyt, azonban előbb a védők avatkoztak bele, majd az oldalhálóban kötött ki a labda.

Carlo Ancelotti a csapata frissítésével is tudott foglalkozni, Dani Ceballos helyére Luka Modricot, Raúl Asencióéra a sérülése miatt közel négyszáz napot kihagyó David Alaba érkezhetett egy hét alatt harmadszor is a pályára. Nem sokkal később Rodrygót is lekapta a pályáról, hogy Arda Gülernek adjon egy bő negyedórát, az álláson viszont ismét csak Mbappé tudott változtatni:

Bellinghamet simán szerelte Mario Martín, aki lendületből rácsúszott az angol lábára, amiért a játékvezető videózás után tizenegyest ítélt. A labda mögé Mbappé állt, aki magabiztosan lőtt a hálóba (0–3).

A 26 éves támadó az idénybeli 31. tétmeccsén megszerezte a 19., a 20. és a 21. gólját is.

A Real Madrid ezzel sorozatban a negyedik bajnoki meccsét nyerte meg, és négy pontra növelte előnyét az újra botló Atlético Madriddal szemben – a Valladolid pedig immár 632 perc óta képtelen bevenni a királyi gárda hálóját

La Liga, 21. forduló

Valladolid–Real Madrid 0–3 (Mbappé 30., 57., 91. – a harmadikat 11-esből)

(Mbappé 30., 57., 91. – a harmadikat 11-esből) Mallorca–Betis 0–1 (Bakambu 96.)

(Bakambu 96.) Atlécio Madrid–Villarreal 1–1 (Lino 58., ill. Gerard Moreno 29. – 11-esből)

(Lino 58., ill. Gerard Moreno 29. – 11-esből) Sevilla–Espanyol 1–1 (Badé 61., ill. Kumbulla 15.)

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 49 pont (50–20), 2. Atlético Madrid 45 (35–14), 3. Barcelona 39/20 meccs (52–23), 4. Athletic Bilbao 39/20 (31–18)

(Borítókép: Denis Doyle/Getty Images)