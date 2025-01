Szoboszlai Dominik 68 percet töltött szombaton az Anfield gyepszőnyegén, de de milyen 68 percet! Rúgott egy gólt, egy másikban nyakig benne volt, hiszen az ő lövését ütötte Christian Walton Cody Gakpo elé, és ezeken kívül is volt megannyi gólveszélyes megmozdulása az Ipswich Town ellen(4–1). Konkrétan, a Whoscored.com szerint négy lövéssel – ebből kettő kaput eltalálóval, köztük a vezető góllal – zárt, egy-egy kulcspassza, megnyert fejpárbaja és 91,4 százalékos passzpontossága volt, 7,96-os érdemjegyet gyűjtött be, amit 8.0-ra kerekítettek fel. Ezzel Gakpo, Szalah és Alexander-Arnold után a csapat negyedik legjobb játékosa lett ezen a meccsen.

Persze a Liverpool.com értékelésében Szoboszlai a meccs embere, már-már megható, amit válogatottunk csapatkapitányáról ír a honlap, ezzel a címmel: Szoboszlai superb. Azaz Szoboszlai fenséges, nagyszerű.

„Szoboszlai, a 10-es szerepkörében, ezúttal is remekelt. Ahogy az utóbbi néhány hétben játszik, eltiltása és betegsége előtt és után, az egészen fenséges. Még mindig több gól és gólpassz kellene tőle, de annál sokkal többet nem lehet elvárni tőle, mint amit szombaton nyújtott. Ő rúgta az első gólt, és utána rengeteg helyzetet kidolgozott a társaknak. Egyértelmű, hogy posztján ő a legjobb a csapatban. Még egy-két szintet simán elérhet, ha így halad. De nincs gond, jó irányban fejlődik. Mindig is fáradhatatlan volt labda nélkül, szombaton pedig labdával is remekelt.”

Szobo gólja

Whoscored.com: 8,0.

Rousingthekop.com: 9. Egy újabb gyönyörűséges középpályás mesterkurzus Szoboszlaitól. A 23 éves (valójában 24 – a szerk.) góljával beindította a hazai hengert, no és a Luis Díaznak küldött légipassz is fantasztikus volt. Kirobbanó formában van.

90min.com: 7,9.

Liverpoolecho.co.uk: 8. Energikus teljesítmény, kihasználta az ipswichi középpálya mögött nyíló területeket. Így tudta például belőni az első liverpooli gólt. No és a harmadikban is oroszlánrésze volt, hiszen az ő lövését ütötte az Ipswich kapusa Gakpo elé.

Liverpool.com: 8. Jól helyezett lövéssel nyitotta meg a gólok sorát, néhány kimondottan remek passzal futtatta a csatárokat. Rúghatott volna még egy gólt, de a labdáját Christian Walton Gakpo elé ütötte, és a hollandé lett a dicsőség. Egy újabb sokat ígérő teljesítmény, és már a sokadik sorozatban.

Thisisanfield.com: 8. Szoboszlai volt a Liverpool legjobbja az utóbbi hetekben, ahogy most szombaton az Ipswich ellen is. A 24 éves karmester lőtte be az elsőt, ezzel felnyitotta a konzervdobozt, méghozzá egy tetszetős góllal a tizenhatosról. És hát Gakpo második gólja előtt is az ő lövését ütötte ki a kapus. Vitathatatlanul a 10-es pozíció ura.

Si.com: 8,0.

Eplindex.com: 9. A magyar játékos teljesítménye azt mutatja, kulcsszerepe van az Anfielden.

Anfieldindex.com: 8. A magyar válogatott kapitánya jól fel volt töltve, mert már a kezdősípszótól oroszlánként vetette magát a küzdelembe. Erre utalt vezető gólja is. A második félidőben ott folytatta, ahol az első végén abbahagyta, remekül kötötte össze a középpályát a csatárokkal.

Kerkez Milos ugyan most nem rúgott gólt, de stabil, jó teljesítményt hozott a Bournemouth 5–0-sgyőzelme közben a harmadik helyen tanyázó Nottingham Forest ellen, amelyet négy pontra megközelített. A „cseresznyések” 11 meccs óta veretlenek a Premier League-ben, ami klubrekord (7 győzelem, 4 döntetlen), és 2019 áprilisa óta a legnagyobb különbségű győzelmüket aratták, hat éve a Brightont verték 5–0-ra.

Kerkez osztályzatai:

Whoscored.com: 7,0.

Fotmob.com: 6,7.

Bbc.com: 8,14.

Skysports.com: 7.

Premier League, 23. forduló

Bournemouth–Nottingham 5–0 (J. Kluivert 9., Dango 55., 62., 87., Semenyo 91.)

(J. Kluivert 9., Dango 55., 62., 87., Semenyo 91.) Brighton–Everton 0–1 (Ndiaye 41. – 11-esből)

(Ndiaye 41. – 11-esből) Liverpool–Ipswich 4–1 (Szoboszlai 11., Szalah 35., Gakpo 44., 66., ill. Greeves 90.)

(Szoboszlai 11., Szalah 35., Gakpo 44., 66., ill. Greeves 90.) Southampton–Newcastle 1–3 (Bednarek 10., ill. Isak 26., 30 – az elsőt 11-esből, Tonali 51.)

(Bednarek 10., ill. Isak 26., 30 – az elsőt 11-esből, Tonali 51.) Wolverhampton–Arsenal 0–1 (Calafiori 75.)

(Calafiori 75.) Kiállítva: Lewis-Skelly (Arsenal, 43.), Joao Gomes (Wolverhampton, 71.)

Lewis-Skelly (Arsenal, 43.), Joao Gomes (Wolverhampton, 71.) 18.30: Manchester City–Chelsea

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 53 pont/22 meccs (54–21), 2. Arsenal 47 (44–21), 3. Nottingham 44 (33–27), 4. Newcastle 41 (41–27), 5. Chelsea 40/22 (44–27), 6. Bournemouth 40 (41–26), 7. Manchester City 38/22 (44–29)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Liverpool FC és az Ipswich Town FC közötti Premier League mérkőzésen az Anfield stadionban 2025. január 25-én. Fotó: Liverpool FC / Getty Images)