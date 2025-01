A 24 éves középhátvéd 2029-ig szóló szerződést írt alá új csapatával, írta meg az NSO a londoni klub közleménye nyomán.

„Rendkívül boldog és nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek. Sok olyan dolog van a Chelsea-nél, amelyek miatt ide akartam jönni: a kultúra, a győztes mentalitás, a stáb és a játékosok. Ez kiváló környezet a fejlődésre, és jelenleg ezt szeretném csinálni, szóval könnyű választás volt számomra” – nyilatkozta Girma a Chelsea sajtócsapatának.

A fiatal védő Racheal Kundananji átigazolási csúcsát döntötte meg, akit tavaly februárban 685 ezer fontért szerződtetett a Bay FC.

Girma olimpiai bajnok lett tavaly nyáron Párizsban az amerikai válogatott tagjaként, 2023-ban az Év Női Labdarúgójának választották az Egyesült Államokban, 2024-ben pedig bekerült a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legjobbakat (The Best) tartalmazó álomcsapatába is.

A címvédő Chelsea kilenc ponttal vezet a Manchester City előtt az angol női labdarúgó-élvonalban (WSL), a csapat legközelebb február másodikán, az Aston Villa otthonában lép pályára, írja a Reuters.