Az elmúlt időszakban a katalánoknak sikerült meghosszabbítani Ronald Araújo és Gerard Martín szerződését, de ez még csak a kezdet volt.

Pedri és Gavi már megegyezett a gránátvörös-kékekkel jelenlegi egyezségük négyéves megtoldásáról, minek eredményeképpen 2026 helyett 2030-ig állhatnak a gárda rendelkezésére.

A Sport friss közlése szerint pedig hamarosan csatlakozhat a négyeshez Inigo Martínez is, akinek amúgy is jó eséllyel meghosszabbodhatna automatikusan a szerződése a lejátszott meccsek következtében – a sérülés miatt hetek óta maródi rutinos védő eddig 27 tétmeccsen játszott az idényben –, de most a Barcelona már e nélkül is fixálná, hogy 2026 nyaráig biztosan a csapatnál maradjon.

(Borítókép: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images)