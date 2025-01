A The Telegraph beszámolója szerint a szaúdi al-Hilal lépett elő a Liverpool labdarúgócsapatát erősítő Mohamed Szalah első számú opciójává.

A 32 éves egyiptomi szélső szerződése az idény végén lejár a Premier League és a Bajnokok Ligája éllovasánál, új egyezség hiányában pedig a nyáron szabadon igazolhatóként válthat klubot.

Szigetországi beszámolók szerint ha távozásra kerül sor, akkor a szaúdi ligában szereplő al-Hilal lehet a befutó Szalah kegyeiért. Az együttes nemrégiben közös megegyezéssel szerződést bontott világsztárjával, a sérülés miatt csupán hét meccsen szereplő Neymarral, nem titkoltan azzal a céllal, hogy forrásokat szabadítson fel egy másik sztár megkaparintására.

Szalah 2017 nyarán érkezett Rómából Liverpoolba, ahol azóta 381 tétmérkőzésen 339 kanadai pontot (234 gól + 105 gólpassz) termelt, egy tehetséges és villámgyors szélsőből nemzetközi klasszissá érve.

Az elmúlt hét és fél évben az együttes nyert bajnoki címet, FA-kupát, angol Ligakupát (2×) és Szuperkupát, Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot és európai Szuperkupát is – röviden: minden megszerezhető trófeát begyűjtött a klubcsapatával.

A Premier League-ben eddig háromszor lett gólkirály, kétszer az év játékosa Angliában, erre pedig most is jó esélye van, hiszen 19 találatával első a bajnokságban, emellett pedig még 13 gólpassza is van 22 PL-meccsen.

Az idényben 32 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken 40 gólból (23 + 17) vette ki tevékenyen a részét, amivel az európai topligák legjobbjának számít.

Az olyan, korábban Európában szereplő futballistákat, mint Rúben Neves, Alekszandar Mitrovics, Malcom, Szergej Milinkovics-Szavics, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly vagy éppen a kapus Bono, foglalkoztató szaúdi klub még a nyári klubvilágbajnokság (június 14. – július 13.) előtt szeretné véglegesíteni a transzfert.

(Borítókép: Liverpool FC / Liverpool FC via Getty Images)