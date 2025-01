Lejátszották az UEFA labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó mérkőzéseit is. A játéknapot megelőzően már tudni lehetett, hogy a Liverpool és a Barcelona a nyolcaddöntőbe jutott, kilenc csapatnak esélye sincs a folytatásra, és van hat-hét olyan alakulat, amelynek az első nyolc hely túl távoli, a kiesés viszont már rég elkerülve. Adódott sokakban a kérdés, hogy mennyivel lett jobb az idei lebonyolítási rendszer, mint a korábbi csoportkör és az átjárás a különböző kupák között.

Egyetlen topcsapat várta izgalommal az alapszakasz utolsó játéknapját. Josep Guardiola együttese gyorsan elfelejtené az október 30-tól a Boxing Dayig, vagyis a karácsonyig tartó időszakot. Azonban az angol pontvadászatban elfoglalt helyezés és a listavezető Liverpoollal szembeni ponthátrány, valamint a BL-izgalmak nem engedik oly könnyen feldolgozni a nehezebb időszakokat. Ezeket az izgalmakat fokozta Raphael Onyedika. A Brugge középpályása a szünet előtt talált Ederson kapujába, még messzebb tolva a 2023-as győztest a továbbjutástól.

A több mérkőzéssel kikerül a topcsapatok búcsúja a forgatókönyvből.

Mateo Kovacsics félpályáról indult szlalomja és pontos passza, valamint a második félidei henger mindent a helyére rakott. Nincs topcsapat a búcsúzok között, nincs igazi meglepetés! Pedig a tavalyi kiírásban a Manchester United negyedik helye, vagy egy évvel korábban az Atletico Madrid utolsó pozíciója, a Barcelona, a Juventus kiesése mindig generáltak hangzatos főcímeket, nem beszélve a katalánok, a Dortmund, a Milan és az Atalanta 2021-es csoportkör utáni távozásáról. A topcsapatok azonban nyolc mérkőzés alatt már ritkán hibáznak egy kieséshez elegendőnyit. Így minimum tíz mérkőzés vár rájuk a legmagasabb polcon. Néggyel több meccs, sokkal több pénzért.

Több mérkőzés, növekvő biztos bevételek

Az európai labdarúgás vezető szervezete, az UEFA mindent feláldoz a nagyobb bevételek és a csapatok kényeztetése oltárán, átmeneti féket rakva a különböző topcsapatokat tömörítő kupák szervezésének kerekére. A közel kétmilliárdos büdzsét 2,43 millárd euróra emelte, amelyet a létszámemeléssel indokolt. Minden induló 18,62 millióval gazdagodik, amely kiegészül különböző bónuszokkal, mint az alapszakasz-helyezésért, a top nyolcba-, vagy a playoffba kerülésért, a győzelmekért és a döntetlenekért járó plusz pénzzel. Korábban az összköltség 55 százalékát tették ki ezek a teljesítményalapú díjazások, most ennek a mértéke csak 37,5 százalék, több biztos bevételt garantálva a több résztvevőnek.

„Ez a formátum győzelemre kényszerít bennünket. Korábban sok döntetlen is elég lett volna, most viszont nyernünk kell” – nyilatkozta a napokban Diego Simeone. A 2011 óta a „matracosokat” irányító argentin mester munkássága nem a támadófutball minden szépségét bemutató elképzeléseiről tapadt meg a futballszeretők emlékezetében. Korábban a szervezett védekezésben és kevés kapott gólban élen járó szakember kulcsjátékosai öregedésével és távozásával, valamint a futball változásával rá kellett, hogy jöjjön, hogy újabb trófeák csak bizonyos elvek feladása mentén érkezhetnek. Az Atlético Madrid produkált egy 15 mérkőzéses győzelmi sorozatot ez elmúlt időszakban, és a Bajnokok Ligájában is magabiztosan szerepelt eddig. A megszokott döntetlenek nélkül, sok kapott góllal és a harmadik legtöbb rúgott találattal. Ami ugyancsak a pénzhez vezethető vissza.

Külön díjazás, magas mérkőzésszám, nagyobb piaci előny

Idén a győzelmekért 2,1 millió eurót, a döntetlenekért 700 ezret fizet az UEFA. A táblázaton elfoglalt pozícióért pedig 275 ezret helyenként. Minél magasabban végez egy csapat, annál nagyobb összeget, annyiszor 275 ezer eurót kap. A megnövekedett mérkőzésszám így nagyobb összegekre és jobb pozíciókra sarkall. Nem lehet lazítani, hiszen számos induló matekfüzetében egy győzelem, egy új igazolás játékjogának az ellenértéke. Kivéve, ha Liverpoolnak hívnak, és az utolsó játéknapot megelőzően már tudod, hogy a legjobb két hely valamelyike a tied. Akkor még 13 olyan labdarúgó hiányát is mosolyogva nyugtázod, akik közül bárki kezdő és meghatározó spíler lett volna Eindhovenbe látogatva.

A kérdés csak az, hogy a megnövekedett díjazás milyen előnyt jelent az első bálozók számára az új kiírásban és mennyire nyitja ki annak az ollónak a két szárát, amelyből már a szárakat összetartó csavar is rég kiesett? Várható bevételek, közgazdasági számítások, megtérülés. A minimális megingásával egy apró pocsolyába lépő Manchester City annyira megijedt a „zokni átázásától”, hogy ijedtében elköltött 158 millió eurót „felfázás” elleni védekezésre. Úgy is visszajön. Egy része. A sok meccs amúgy is sok játékost igényel, de keretet növelni és azonos szinten teljesíteni csak a legnagyobb fiúk kiváltsága a homokozóban.

Az Arsenal is „leadott” két versenyrendszert az esetleges sikerek reményében „Azt hiszem, hogy ez a változtatás minden futballrajongónak és sportot szeretőnek szól. Ha jobb a termék, több a szórakozás” – érvelt az új rendszer mellett Mikel Arteta, a londoniakat a tabella harmadik helyéig navigáló szakember. Nyilatkozatát valószínűleg nem január elején adta, amikor Bukayo Saka, Raheem Sterling, Ben White, Takehiro Tomiyasu, vagy épp a tegnap győztes gólt szerző Ethan Nwaneri is sérüléssel bajlódott, és pár napon belül búcsúzni kényszerültek mindkét hazai kupából. Azért az nem lehetett annyira szórakoztató. A tegnapi, gironai fellépés viszont annál inkább. Az Arsenal gálakezdőjének nyolc hiányzó ékköve sem jelentett akadályt a három pont és a dobogó harmadik fokának elérésében.

A kiesett csapatok sem kockáztattak, sok volt az új név, köztük egy magyar rekorderé is.

A számos stabil kezdőjátékosát nélkülöző magyaros alakulat, az RB Leipzig ismét vereséget szenvedett és talán az alapszakasz legnagyobb meglepetését okozta sima kiesésével. A 2020-ban még elődöntőt játszó, azóta három alkalommal is a nyolcaddöntőben búcsúzó keletnémet csapat egy győzelemmel és hét vereséggel a 32. pozícióban végzett. Azonban, hogy pozitív magyar hír is jusson az utolsó játéknapra, arról a Girona vezetőedzője, Míchel gondoskodott. Az Arsenal elleni találkozón ismét Yaakobishvili Antalnak szavazott bizalmat a védelem tengelyében, aki 20 évesen és 201 naposan a legfiatalabb magyar védőjátékos lett, aki bemutatkozhatott az európai klubfutball legmagasabb polcán.

Tavaly csoportelső volt a Real Madrid, veretlenül. A Manchester City, veretlenül. A Bayern München 16 pontot gyűjtve. A nyolc csoportból négyben spanyol csapat végzett az élen. Továbbjutott a Leipzig, a Porto, a Lazio, a Köbenhavn és a PSV. Ezúttal a Lille és az Aston Villa már biztos nyolcaddöntős. Ugyanúgy volt, akiknek fontosabb volt az utolsó játéknap, és akadt nem egy csapat, amelyik lazábbra fogta már a gyeplőt. Győzelmi prémium ide vagy oda.

Same-same, but different! – ahogyan azt a bangkoki Chatuchak Weekend-piacon mondanák a thai árusok.

Ugyanolyan, de mégis más. Valóban csak a pénz, a pénzecske teszi azzá?

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

