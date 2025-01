Noha még mindig tinédzser, már most a labdarúgó NB I meghatározó karakterei közé tartozik. Stabil teljesítménye mellett kiváló statisztikák árulkodnak tehetségéről, és támasztják alá a több helyütt is emlegetett állítást: hosszabb távon Dibusz Dénes és Gulácsi Péter babérjaira is törhet a magyar futballválogatottban. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tavaszi rajtja előtt a listavezető Puskás Akadémia játékosát, Pécsi Ármint látogattuk meg Felcsúton.