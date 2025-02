Szoboszlai Dominik a másik Premier League-ben szereplő játékost, a Bournemouth színeiben futballozó Kerkez Milost előzte meg a több mint két és fél évtizedes hagyománnyal bíró voksoláson, harmadikként pedig az RB Leipzig játékosa, Willi Orbán zárt.

A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett szavazni függetlenül attól, hogy az illető a hazai bajnokságban, vagy külföldön játszik. Szoboszlai, aki tavaly angol Ligakupát nyert, 2020, 2022 és 2023 után negyedszer végzett az élen. A díjat menedzsere, Esterházy Mátyás vette át, aki elárulta, a válogatott csapatkapitánya számára mindig a nemzeti együttes a legfontosabb – jegyezte meg beszámolójában a Magyar Távirati Iroda.

A legjobb NB I-es játékos versengés első három helyezettje egyaránt magyar válogatott labdarúgó lett: a ferencvárosi gólkirály, Varga Barnabás mögött a felcsúti Nagy Zsolt lett a második, harmadikként pedig az FTC legjobb kapusnak megválasztott játékosa, Dibusz Dénes végzett.

A legjobb edzőnek Marco Rossi szövetségi kapitányt választották meg, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető a Paksot irányító Bognár Györgyöt előzte meg. Utóbbi mögött Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia bajnoki bronzérmes együttesének trénere lett harmadik. A legjobb sportvezetőnek pedig Haraszti Zsoltot, a Magyar Kupa-győztes Paks ügyvezetőjét választották.

A díjátadó történetében először választották meg a legjobb magyar női labdarúgót, mely címet a Tottenham Hotspur középpályása, Csiki Anna nyerte el.

A Magyar Aranylabda díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre, vagyis idén 27. alkalommal adták át – idézte fel az MTI.

Magyar rangadót rendeznek Angliában

Érdekesség, hogy a 2024-es voksolás első két helyezettje épp a díjátadó másnapján nézhet farkasszemet egymással Angliában, mivel a Liverpool a Kerkezt is foglalkoztató Bournemouth vendége lesz a Premier League 24. fordulójában.

Könnyen elképzelhető, hogy szombaton mindkét magyar légiós főszereplővé váljon, elvégre mind Szoboszlai, mind Kerkez Milos meghatározó tagja a saját csapatának. A vendéglátók visszavághatnak a Poolnak a szeptemberben elszenvedett 3–0-s vereségért – emelte ki a találkozóval kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda.

Szoboszlai több társával együtt kihagyta a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-meccsét, amelyen a PSV Eindhoven hazai környezetben 3–2-re legyőzte az angol együttest, a Vörösök ugyanakkor így is az első helyen zárták a BL alapszakaszát, s ezzel egyenesen a legjobb 16 közé jutottak.

Könnyű mérkőzésre semmiképpen nem számíthat a Pool, a Bournemouth ugyanis november 23. óta nem veszített tétmérkőzést, a bajnokságban 11 találkozó óta tart a veretlenségi sorozata. A Liverpoolnak viszont az eddigi 23 forduló alatt egyetlen veresége van, azt is még szeptember közepén, az idény meglepetéscsapataként harmadik helyen álló Nottingham Foresttől szenvedte el. A Pool ráadásul a mezőnyben egyedüliként még mindig veretlen idegenben, s ezt a mérlegét bizonyosan nem akarja elrontani Bournemouthban a bajnoki cím első számú várományosaként.

Szoboszlaiék legfőbb üldözője, a második Arsenal vasárnap rangadót vív otthon, az Emirates Stadionba ugyanis a címvédő Manchester City látogat. Pep Guardiola tanítványai 2023 áprilisa óta nem tudták legyőzni észak-londoni riválisukat, és ez most is nehéz feladatnak ígérkezik, az Ágyúsok ugyanis otthon még veretlenek a PL-ben a mostani idényben. A manchesteri világoskékek úgy tűnik, hogy kilábaltak a november–decemberi hullámvölgyből, szerdán kiharcolták a továbbjutást a BL-ben is, ha pedig a hajrában versenyben akarnak lenni a bajnoki címért, akkor most nyerniük kellene az Arsenal vendégeként.

Magyar Aranylabda-díj (2024)

1. Szoboszlai Dominik (Liverpool)

2. Kerkez Milos (Bournemouth)

3. Willie Orbán (RB Leipzig)