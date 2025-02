Magyarországon február 14-ig tart nyitva a téli átigazolási ablak, azt követően csak klub nélkül álló, vagyis szabadon igazolható játékosokat regisztrálhatnak a csapatok a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) rendszerébe. A tavaszi szezon február 1-jén kezdődik a 18. fordulóval, a bajnokság május 24–25-én zárul.

A labdarúgó NB I élén a Puskás Akadémia telelt, így a PAFC tekinthető a Fradi első számú kihívójának. (Zárójelben emlékeztessünk: tavaly a Paks volt hasonló helyzetben, a ferencvárosiak azonban előztek, és végül hetekkel a zárás előtt lezárták a versenyfutást.) Hornyák Zsolt csapata az első 17 fordulóban 11 győzelmet szerzett, a legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert, azonban december elején becsúszott egy kellemetlen vereség (a mezőny hátsó részéhez tartozó Győr tudott nyerni a Pancho Arénában három góllal), a végelszámolásnál még nagyon fájhat az a kisiklás.

A Puskás játékosai Spanyolországban edzőtáboroztak, ahol három felkészülési meccset vívtak, ebből egyet nyertek meg (a svéd Hammarby IF ellen 3–2-re).

Nagy játékosmozgás nem volt a csapatnál, ami amúgy sem jellemző Felcsúton. A vezetőség ezúttal egyetlen igazolást hajtott végre, az örmény válogatott Georgi Harutyunjan 2028-ig írt alá Felcsúton, miután elhagyta az orosz élvonalbeli FK Krasznodart.

A 20 éves védő lett a csapat keretének 14. külföldi játékosa, amivel így újabb lapáttal tesznek a tűzre kritikusaiknál, hiszen már eddig is sokak szemét szúrta, hogy elvileg a fiatal magyar tehetségeknek a honi labdarúgásban kívántak teret adni, akiket aztán később be lehetne vetni más kupacsapatokban akár, a ranglétra tetején aztán az A válogatottban. És példa ugyan akad, tömeges rendszerszintű „termelésről” aligha beszélhetünk.





Harutyunjan nemsokára a Puskás Arénában szembe találhatja magát Marco Rossi együttesével, ugyanis Írország és Örményország mellett Portugália vagy Dánia lesz a magyar labdarúgók vb-selejtezős riválisa.

A Fradinál építené fel újra magát a BL-győztes középpályás

A tabella második helyén a Ferencváros áll, amelynek mindössze egy pont a hátránya a listavezetőhöz képest, ugyanakkor fontos tény, hogy a népligetiek egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a felcsútiak.

A címvédő legnagyobb dobása kétségkívül Naby Keita megszerzése volt, aki decemberben érkezett kölcsönbe a német élvonalban (Bundesliga) szereplő Werder Brementől. A 29 éves futballista korábban Bajnokok Ligája- és Premier League-győztes lett a Liverpoollal, de a sérülései miatt nem tudta befutni azt a karriert, amit jósoltak neki. A Werder Bremenhez 2023 nyarán írt alá, de az újabb sérülések, illetve a klubvezetőséggel való konfliktusai miatt mindössze öt mérkőzésen kapott szerepet, és így csupán 107 percet töltött a pályán.

Amennyiben a Ferencvárosnál elkerülik őt a sérülések, meghatározó tagjává válhat a csapatnak.

„Nagyon jó volt az első pár napom a Fradiban, a vezetőedző, a szakmai stáb és a csapat is kedvesen fogadott. Fokozatosan kell felépítenem magamat, de minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a csapatot, és nagy sikereket érjünk el együtt. Szeretnék köszönetet mondani Istennek, az egész klubnak, és külön Hajnal Tamásnak, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy itt lehetek. Minden percét élvezni akarom, amit a pályán tölthetek” – nyilatkozta Keita a beilleszkedési folyamat elején.

A zöld-fehérek a francia-haiti jobbszélső, Lenny Joseph játékjogát is megszerezték a bajnoki szünetben, illetve egy szerb játékos is csatlakozott a kerethez, a középpálya bal oldalán bevethető Alekszandar Csirkovics Topolyáról érkezett. Akadtak távozók is, Owusu Kwabena (róla még lesz szó később) kölcsönbe, Anderson Esiti végleg távozott a Zalaegerszeghez, Botka Endre pedig Kecskeméten fejezi be az idényt.

Végül, de nem utolsó sorban, a szakmai stáb is kicserélődött, miután Pascal Jansent december végén kivásárolta szerződéséből a világ egyik legnagyobb futballkonszernje. A holland szakembert Robbie Keane váltotta a kispadon, a 44 éves szakember a Frankfurt elleni El-meccsen debütált az FTC vezetőedzőjeként (az AZ Alkmaar elleni összecsapás már sokkal jobban sikerült, a budapesti győzelemmel a csapat továbbjutott a sorozatban, a következő ellenfél a cseh Viktoria Plzen lesz az európai kupaporondon, a párharc győztese a nyolcaddöntőben folytatja).

A változások ellenére természetesen a Fradi számít a bajnoki aranyérem legnagyobb esélyesének, hatalmas meglepetés lenne, ha a fővárosi alakulat lemaradna az aranyéremről.

A népligetiek tavaly áprilisban sorozatban hatodszor nyerték meg az NB I-et (2019–2024), amivel új klubrekordot állítottak fel.

Amennyiben most is a tabella élén végeznek, akkor befogják a legendás újpesti csapatot, amely 1969 és 1975 között egymás után hétszer lett bajnok. A magyar csúcsot az MTK tartja sorozatban 10 bajnoki címmel (1916–1925).

A harmadik helyen jelen pillanatban a Diósgyőr tanyázik, a DVTK-tól hét játékos köszönt el a közelmúltban, viszont érkezők is voltak, három játékos kapcsolódott be a miskolciak felkészülési időszakába. A tabella nagyon szoros az első kettő után, a hatodik Újpest hátránya mindössze három pont a Diósgyőrrel szemben, egy rossz széria gyorsan hátrarepítheti a csapatot.

A klub kissé kínos helyzetbe került, miután kiderült, hogy a klub frissen kinevezett, 27 éves sportigazgatója, Horváth Csenger ősszel balhéba keveredett, a férfit konkrétan kidobták egy szórakozóhelyről, miután kivetkőzött magából. Horváth később vállalta a felelősséget, és elnézést kért a viselkedéséért, majd megígérte, hogy soha többé nem tesz ilyet. Ez a balhé azért talán nem zavarta meg a fejeket az öltözőben.

A DVTK az Újpest elleni rangadóval vág neki a szezon második felének, rá két hétre pedig a Nyíregyházával vív keleti rangadót. Később még a Puskás Akadémiát, a Paksot és az MTK-t is fogadja hazai környezetben, a menetrendje tehát nem nevezhető könnyűnek.

Az MTK csendes időszakon van túl, egyben maradt a keret, a szakmai stábnak nem kellett új csapatot építenie a törökországi edzőtáborban, az összeszokottsággal tehát elvileg nem szabad, hogy gond legyen. Szükség is lesz az egységre, mert kemény meccsek várnak a kék-fehérekre, vasárnap a Fradival találkoznak a Groupama Arénában, majd a kiesés elől menekülő Debrecent fogadják.

Az utolsó két fordulóban pedig a Puskás Akadémia és a Paks lesz az ellenfél, egyelőre megjósolhatatlan, hol végez Horváth Dávid csapata (a magyar szakember egyik segítője az a Julian Jenner, aki 2012 és 2014 a Fradiban futballozott, és közönségkedvencnek számított).

Akár három gólkirállyal is rohamozhatnak Bognár Györgyék

Az ötödik helyen álló Paks volt a tavalyi szezon meglepetéscsapata – amint arra fentebb már utaltunk is, a szezon téli szünetében első helyen álltak a tabellán –, a tolnaiak ezüstérmesek lettek a bajnokságban, májusban pedig hosszabbítás után 2–0-ra legyőzték a Ferencvárost a Magyar Kupa döntőjében. Mint ismert, Dejan Sztankovics az elveszített finálét követően viharos körülmények között távozott az FTC kispadjáról, őt váltotta Jansen. Aki azóta már szintén nincs porondon idehaza.

A mostani idényben nem megy akkorát a Duna-parti kisváros csapata, de így is bőven van még esélye arra, hogy odaérjen a dobogóra.

Érdekesség, hogy az őszi szezonban a Paks szerezte a legtöbb gólt (34), majd télen tovább erősítette a támadószekcióját, a csapathoz ugyanis visszatért Ádám Martin (aki a balul sikerült görögországi kaland után az NB I-ből szeretné visszaküzdeni magát a válogatottba) és Könyves Norbert (aki a Vasast hagyta el). Vagyis jelen pillanatban három (válogatott) gólkirály szerepel a Paks keretében, Ádám mellett a góllövőlistát vezető Böde Dániel és a sérülésből lábadozó Hahn János.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy a csapat vezetőedzőjét, Bognár Györgyöt a téli szünetben megműtötték, a szakember térdproblémák miatt feküdt kés alá, Berkes István professzor térdprotézist operált be neki, így teljes felgyógyulásáig mankóval irányítja az edzéseket. Bognár korábban azt mondta, a csapatösszetétel 99 százalékban megegyezhet az őszivel. Csapatától a továbbiakban is sok gólt, és szórakoztató játékot várhatunk.

Az Újpestnél sem volt sok változás, két légiós tette be a lábát a negyedik kerületbe (a lengyel Damian Rasak, és a szlovén Milan Tucic), de a csapatnak nem most kell nagyot durrantania, habár a szurkolók belelkesültek, miután a Mol leányvállalata tavaly 6,2 milliárd forintért megvásárolta a fociklubot, és így pénz állt a házhoz.

Az új ügyvezető igazgató, Benczédi Balázs is hangsúlyozta, nem egyik napról a másikra érik majd utol a Fradit. „Ez nem olyan, hogy megnyomunk egy kapcsolót, és máris világos van a szobában” – fogalmazott.

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke pedig arról beszélt, hogy az elsődleges feladatuk a szervezet újjáépítése és stabilizálása volt. A keret megerősítéséről annyit mondott, hogy tudatos átigazolási stratégia mentén dolgoznak, a keret finomhangolásához azonban még több átigazolási időszakra van szükség. Hozzátette, hogy a 2027-es szezont már egy új stadionban szeretnék kezdeni.

Mindez azt jelenti, hogy Bartosz Grzelak vezetőedző egyelőre nyugodtan dolgozhat, az eredménykényszer nem nyomja agyon a szakmai stábot és a játékosokat. Rossz hír viszont a liláknak, hogy a 20 éves Helmich Pál januárban az egyik tréningen lábközépcsonttörést szenvedett, így bizonytalan ideig nem lesz bevethető.

Mielőtt tovább mennénk, felhívnánk egy érdekes statisztikára a figyelmet. A RiaFoci vette észre, hogy a Transfermarkt által becsült piaci értékek és a bajnokságban elfoglalt helyek alapján egy csapat sem áll azonos helyen. A legnagyobb mélyrepülést a Debrecen mutatta be, az MTK pedig túlteljesített a piaci viszonyokhoz képest.

A Fehérvár sem lehet büszke a –2-es mutatóra. A Vidi jelenleg a senki földjén próbál rátalálni a sikerhez vezető ösvényre, a csapat nyolc ponttal előzi meg a legjobb kieső DVSC-t, ugyanakkor kilenc egységre van a Diósgyőrtől.

A szurkolók sajnálattal vették tudomásul, hogy a klub eladta a legeredményesebb támadóját, a szlovén Nejc Gradisar Egyiptomban folytatja karrierjét. A játékost Nicolás Stefanelli pótolhatja, az argentin futballista négy gólt lőtt az edzőmeccseken. Érkezett még a kétszeres georgiai válogatott belső védő, Alekszandre Kalandadze. A felkészülés jól sikerült Pető Tamáséknak, akik aztán két nehéz meccsel indítanak, előbb a Puskás Akadémiával, majd a Pakssal csapnak össze.

A Nyíregyházától eddig nyolc játékos távozott, a korábbi alapemberek közül négyen is új kihívás után néztek. Cserébe érkezett három védő, és két támadó szellemű játékos. A bekkek közül a csaknem 60-szoros északmacedón válogatott Darko Velkovszkinak fél éve nem volt klubja, legutóbb Romániában légióskodott.

A Szparinál csak a Paks kapott több gólt ősszel (29, illetve 30 kapott találat), ezért kellett megerősíteni a hátsó szekciót. Viszont a támadók sem remekeltek, ezért jött a román támadó középpályás, Ronaldo Deaconu, illetve az ősszel Kassán 15 bajnokin kilenc gólt jegyző Zan Medved. Tímár Krisztián vezetőedző együttese három edzőmeccset játszott Törökországban, ezekből kettőt megnyert. Szükség is lesz az önbizalomra, mert vasárnap a Debrecennel, két körrel később pedig a Diósgyőrrel játszik a Nyíregyháza keleti rangadót.

A másik újonc, a Győr három légióssal erősített a szünetben, közülük a 20 éves gambiai csatár, Nfasu Njie jó benyomást tett a szakmai stábra a felkészülés során, hiszen kétszer is eredményes volt. Ami a távozókat illeti, az egy gólig jutó szerb Nenad Lukics a negyedik forduló után partvonalra került, így borítékolható volt a távozása. Luiciano Vera távozása sem lepett meg sok embert, hiszen kevés játéklehetőséghez jutott Borbély Balázs vezetőedzőnél, holott a másodosztályban még alapembernek számított az argentin védő. Mellettük a szlovák Michal Skvarka és az osztrák Cistopher Kröhn is távozóban van.

Az ETO sorolása kifejezetten nehéz a tavaszi rajton, a Paks elleni idegenbeli meccs után az Újpestet fogadja, majd Fehérvárra utazik, hogy megmérkőzzön a Vidivel.

Fogják a fejüket a ZTE-nél, miután bevágta a hisztit a Fraditól kölcsönvett légiós

Zalaegerszegen nagy reményekkel jelentették be a Fraditól megszerzett Anderson Esiti, Owusu Kwabena duót, aztán jött a fekete leves. Utóbbi bevágta a hisztit, és nem jelent meg az edzéseken, a felkészülési meccseket is kihagyta, jelezvén, hogy alig érkezett meg, máris távozni akar a klubtól...

Ez megnehezíti Márton Gábor vezetőedző dolgát, akinek a csapata mindössze 20 gólt szerzett 17 forduló alatt. A támadók közül Kristian Fucak és Josip Spoljaric is távozott, ha ehhez hozzávesszük Owusu ügyét, akkor látjuk, hogy a szakembernek tovább csökkentek a variációs lehetősége a támadósorban. A felkészülési szakasz ezzel együtt sem volt tragikus, öt edzőmeccséből hármat megnyert a ZTE, a 21 éves Németh Dániel három góllal tűnt ki a társak közül.

A zalaegerszegiek a közeljövőben a Fradival, a Diósgyőrrel és az Újpesttel is összefutnak, de a Győr ellen idegenbeli csörte sem ígérkezik könnyűnek.

A 11., kieső helyen álló Debrecen nem szórakozott sokat, azonnal bevethető, rutinos futballistákkal töltötte fel a keretét, az érkezők közül Lang Ádámot és az osztrák Maximilian Hofmannt, illetve a két válogatott középpályás, a bolgár Krisztijan Malinovot és a közép-afrikai Amos Yougát lehet kiemelni a Nemzeti Sport szerint.

A vándormadár Maurides a Bundesligából érkezett, de kérdés, milyen állapotban van, nem biztos, hogy egyből nagy lesz a hozzáadott értéke a támadójátékhoz. Korábban együtt dolgozott Nestor El Maestróval a bolgár CSZKA Szófiánál, ahol 21 meccsen kilenc gólt jegyzett, tehát jól ismerik egymást, az edző bízik benne, ez bizakodással töltheti el a hajdúságiaknak szorító drukkereket. Az örmény Zsirajr Sagojant, a japán Szenaga Naokait és a brazil Victor Braga is távozott, velük nem voltak elégedettek Debrecenben, illetve Dusan Lagatoron is könnyű szívvel adtak túl.

Lang stabilitást adhat a védelemnek, amire nagy szüksége is van a DVSC-nek, amely 37 gólt kapott eddig a bajnokságban, messze ez volt a legrosszabb védelem eddig az NB I-ben. A felkészülés alatt nem villogott a csapat, amely négy edzőmecset játszott, de ezekből egyet sem tudott megnyerni, ami akkor is rossz előjel, ha tudjuk, ilyenkor nem a győzelmek számán van a hangsúly.

További rossz hír a szurkolóknak, hogy most vasárnap Dzsudzsák Balázs nélkül fogadja az együttes a regionális rivális Nyíregyházát (eltiltás miatt nem játszhat a csapatkapitány). Utána az MTK, majd a Puskás Akadémia ellen kell helyt állnia a csapatnak, magyar szinten nehéznek mondható ez a menetrend.

Az utolsó helyen álló Kecskemét is erősített, hogy megadja az esélyt magának a bennmaradás kiharcolására. Aláírt a csapathoz az a Michael López, aki Finnországban szórta a gólokat, illetve Kisvárdáról sikerült elcsábítani a montenegrói válogatott Driton Camajt. Botka Endre pedig a védelem megerősítésére érkezett kölcsönbe a Fraditól.

Érzékeny veszteség ugyanakkor Nikitscher Tamás távozása, aki január végén írt alá a spanyol élvonalban utolsó helyen álló Real Valladolidhoz. A Gera Zoltán vezette szakmai stáb persze eleve úgy számolt, hogy tavasszal nem számíthatnak a magyar válogatott középpályás segítségére. A felkészülés közben hat meccsből mindössze egyet nyert meg a KTE, de legalább egyiken sem tudták lenullázni az alakulatot.

Tudjuk, hogy miben kell még javulnunk, de annak örülök, hogy az eltervezett munkát el tudtuk végezni, jó meccseket tudtunk játszani az edzések mellett. Vannak még olyan játékhelyzetek, szituációk, amelyekre ki kell térnünk, de ez inkább jöjjön ki a felkészülés alatt, mint a bajnokság során.

– nyilatkozta Gera a 18. forduló előtt.

A KTE számára létfontosságú, hogy ne ragadjon be februárban, mert most közvetlen riválisokkal találkozik, előbb a ZTE, majd a Szpari lesz a KTE ellenfele. Utána pedig az MTK-val meccselnek Geráék, ezen a három meccsen sok múlhat, már ami a bennmaradásért folytatott versenyfutást illeti.

NB I, 18. forduló

Szombat

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr

Paksi FC–ETO FC Győr 17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC

Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 19.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC

Vasárnap

12.45: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 17.30: Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE FC

Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE FC 20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest