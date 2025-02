Szoboszlaiék legfőbb üldözője, a második Arsenal vasárnap rangadót vív otthon, az Emirates Stadionba ugyanis a címvédő Manchester City látogat. Pep Guardiola tanítványai 2023 áprilisa óta nem tudták legyőzni észak-londoni riválisukat, és ez most is nehéz feladatnak ígérkezik, az Ágyúsok ugyanis otthon még veretlenek a PL-ben a mostani idényben. A manchesteri világoskékek úgy tűnik, hogy kilábaltak a november–decemberi hullámvölgyből, szerdán kiharcolták a továbbjutást a BL-ben is, ha pedig a hajrában versenyben akarnak lenni a bajnoki címért, akkor most nyerniük kellene az Arsenal vendégeként.