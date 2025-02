Arne Slot, a vendég Liverpool FC vezetőedzője az alábbi összeállításban küldi harcba együttesét: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Díaz.

Andoni Iraola, a házigazda Bournemouth szakvezetője pedig a Kepa – Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez – Adams, Christie – Brooks, J. Kluivert, Semenyo – Dango Ouattara kezdőcsapatnak szavazott bizalmat a Premier League hivatalos honlapján elérhető keretek alapján. Azaz a várakozásoknak megfelelően mind a két magyar válogatott labdarúgó ott lehet a pályán az első perctől kezdve a liga éllovasának és hetedik helyezettjének összecsapásán.

A vendéglátók visszavághatnak a Poolnak a szeptemberben elszenvedett 3–0-s vereségért – emelte ki a találkozóval kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda.

Szoboszlai több társával együtt kihagyta a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-meccsét, amelyen a PSV Eindhoven hazai környezetben 3–2-re legyőzte az angol együttest, a vörösök ugyanakkor így is az első helyen zárták a BL alapszakaszát, s ezzel egyenesen a legjobb 16 közé jutottak.

Könnyű mérkőzésre semmiképpen nem számíthat a Pool, a Bournemouth ugyanis november 23. óta nem veszített tétmérkőzést, a bajnokságban 11 találkozó óta tart a veretlenségi sorozata. A Liverpoolnak viszont az eddigi 23 forduló alatt egyetlen veresége van, azt is még szeptember közepén, az idény meglepetéscsapataként harmadik helyen álló Nottingham Foresttől szenvedte el. A Pool ráadásul a mezőnyben egyedüliként még mindig veretlen idegenben, s ezt a mérlegét bizonyosan nem akarja elrontani Bournemouthban a bajnoki cím első számú várományosaként.

Szoboszlaiék legfőbb üldözője, a második Arsenal vasárnap rangadót vív otthon, az Emirates Stadionba ugyanis a címvédő Manchester City látogat. Pep Guardiola tanítványai 2023 áprilisa óta nem tudták legyőzni észak-londoni riválisukat, és ez most is nehéz feladatnak ígérkezik, az ágyúsok ugyanis otthon még veretlenek a PL-ben a mostani idényben. A manchesteri világoskékek, úgy tűnik, hogy kilábaltak a november–decemberi hullámvölgyből, szerdán kiharcolták a továbbjutást a BL-ben is, ha pedig a hajrában versenyben akarnak lenni a bajnoki címért, akkor most nyerniük kellene az Arsenal vendégeként.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

Premier League, 24. forduló

Szombat

Bournemouth–Liverpool FC 16.00

Everton–Leicester City 16.00

Ipswich Town–Southampton 16.00

Newcastle United–Fulham 16.00

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 18.30

Korábban rendezték

Nottingham Forest–Brighton

Vasárnap

Brentford–Tottenham Hotspur 15.00

Manchester United–Crystal Palace 15.00

Arsenal–Manchester City 17.30

Chelsea – West Ham United 21.00

(Borítókép: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a két csapat őszi bajnokija előtt. Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth / Getty Images Hungary)