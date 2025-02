Bár az elmúlt napokban több helyen is kész tényként számoltak be róla, kútba eshet Tóth Rajmund Mexikóba igazolása. Klubja, az ETO FC Győr állítólag egymillió eurónál is nagyobb összeget kért volna a 20 éves középső középpályás játékjogáért, amit sokallt az FC Juárez vezetősége. Így hiába jutott egyezségre a mexikói klub vezetése a magyar U21-es válogatott labdarúgóval, az üzlet borulhat.

A korábbi sajtóhírek szerint a mexikói élvonalban szereplő Juárez az elmúlt hetekben több ajánlatot is tett Tóth Rajmundért az ETO FC Győrnek. Ugyanakkor egy helyi újságíró most arról számolt be, hogy a tárgyalások megakadhattak, mivel a magyar csapat túl sokat kért fiatal tehetségért – szúrta ki az m4sport.hu.

Fehér Milán, Tóth Rajmund képviselője múlt vasárnap a Nemzeti Sportnak árulta el, hogy több klub is élénken figyeli a 20 éves középpályást. A mexikói első osztályban szereplő FC Juárez érdeklődése olyannyira komoly volt, hogy a múlt héten szinte mindennap küldött ajánlatot az ETO-nak. A menedzser akkor azt mondta, szerinte most ért el abba a szakaszba a folyamat, hogy a klub ajánlata kedvező lehet a győrieknek is. Közben az utánpótlás-válogatott labdarúgó szóban már megegyezett a személyes feltételekről a közép-amerikai klubbal.

A sportnapilap akkor megjegyezte, hogy információi szerint amíg Tóth Rajmund piaci értéke nagyjából 550 ezer euróra becsülhető, az ETO több mint egymillió eurót szeretne érte, s ez még nem a végösszeg, hiszen a bónuszok és a játékos későbbi értékesítéséből származó bevétel aránya is hozzáadódna a fix átigazolási összeghez.

Ezt sokallhatta a Juárez vezetősége, amely a mostani sajtóhírek alapján a magas végösszeg miatt végleg lemondott a fiatal tehetségről, akinek az összes magyar játékos közül a legtöbbet nőtt az értéke a piacon szeptember óta.

Tóth bekerült az Index fiatal tehetségeket bemutató, az NB I-es futballtavaszt felvezető összeállításába is.

A zöld-fehérek mind a tizenhat mérkőzésén lehetőséget kapott (az FTC elleni bajnokit tavasszal kell pótolni), öt kivétellel végig is játszotta azokat. Egy gólpassz is fűződik a nevéhez, noha nem elsősorban a támadók segítése a fő feladata. Bátran ütközik, meccsenkénti 4,5 visszaszerzett labdája, 5,2 szerelése és 55 százalékos hatékonysága mellett az átlag 6 sikeres párharca önmagáért beszél

– írtuk a győri labdarúgás kiválóságáról.