Újabb fontos mérföldkőhöz ért pályafutásában a Nagy-Britanniában nevelkedő Farkas Patrik. A Blackburn Rovers játékosa a héten bemutatkozott az angol élvonal tartalékbajnokságának számító Premier League 2-ban.

Az U18-as magyar válogatott labdarúgó 26-os mezszámban, a 71. percben lépett pályára a Derby otthonában gól nélküli döntetlent hozó találkozón. A jobbszélső Zack Stritch helyét vette át a hajrára.

A mérkőzés összefoglalóját itt lehet megtekinteni! A találkozót a Rovers emberhátrányban fejezte be Tom Atcheson második sárga lappal történt kiállítása miatt.

A Blackburn U21-es csapata jelenleg a 23. helyen áll a 26 csapatos ligában, melynek egyik érdekessége, hogy rendre olyan fiatalok jutnak itt szóhoz, akik az élvonalban is közel állnak a bemutatkozáshoz, vagy rotációban már néhány percekre be is szálltak. Illetve sokszor találkozhatunk olyan nevekkel is, akik jóval idősebbek 21 évnél, és például hosszabb sérülés után próbálnak visszarázódni, így a tartalékok közt kapnak meccsterhelést. Nem is olyan rég az olasz válogatott Federico Chiesa is a Liverpool B csapatában bizonyíthatott...

Az idősebb Farkas fivér a hátunk mögött hagyott idényben az U18-asok között regionális kupagyőzelmet is ünnepelhetett. A lanchashire-i Ifjúsági FA-kupa döntőjében 75 percet kapott a Bolton Wanderers elleni 3–0-s siker alkalmával. Nem sokkal később pedig aláírta élete első profi szerződését is a Roversnél.

A 18 esztendős középpályás 2022 nyara óta a Blackburn játékosa, előtte a Liverpool, idehaza pedig a Szeged és a Kecskemét utánpótlásában pallérozódott.

Öccse, Farkas Erik jelenleg is a Liverpoolnál nevelkedik. A testvéreket tavaly októberben látogattuk meg St. Helens-i otthonukban: riportunk itt olvasható!