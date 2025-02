Ami azt illeti, Rubiales élete is tönkrement, nemcsak hogy le kellett mondania az RFEF elnöki posztjáról, és ezzel megszűnt évi 634 ezer eurós fizetése, de egy alkalommal a rendőrség is őrizetbe vette, és nemcsak az ominózus csók, hanem hivatali visszaélés, kényszerítés és vesztegetési kísérlet miatt is eljárást indítottak ellene.