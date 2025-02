Mint arról az Indexen is beszámoltunk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában Bournemouth–Liverpool- (0–2) találkozót rendeztek. A találkozón mindkét magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt. Teljesítményüket illetően az angol sajtóban nem volt egyetértés, Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője viszont megdicsérte az ellenfél 21 éves hátvédjét.

Nem gondolom, hogy beszélnem kell azokról, akik iránt érdeklődünk, nem is beszélve egy Bournemouth-játékosról. Tény, remek idényt fut, ahogy sok más játékos is a Bournemouthban. Egyértelmű, hogy kiváló menedzser kezei alá került, és az is, hogy egy nagyszerű sportigazgató hozta anno a csapathoz