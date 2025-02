Az egymás elleni BL-párharcra készülő Manchester City és Real Madrid ellentétes politikát folytatott, előbbi minden pénzt elköltött az erősítésekre, utóbbinál egy játékosmozgás sem volt, de csendes időszakot tudhat maga mögött az Arsenal, a Barcelona, a Bayern, a Chelsea és a Liverpool is. Az olaszoknál ugyanakkor voltak fű alatti mozgolódások

Kapus: Antonín Kinsky (Tottenham)

Ezúttal nem voltak hangzatos nevek a kapusposzton, ez persze nem jelenti azt, hogy ne nyílhatott volna ki alaposan a pénztárca ezen a helyen is. A londoni csapatnál Guglielmo Vicario bokaműtéte után a 36 éves Fraser Foster helyett fiatalabb alternatívát kerestek a télen, érkezett is a Slavia Praha 21 éves kapusa, akinek eddig felemás a mérlege: az első három bajnokin az Arsenal (1–2) mellett a bennmaradásért küzdő Everton (2–3) és Leicester (1–2) ellen sem tudott segíteni, a Brenford otthonában viszont ugyanúgy lehúzta a rolót (2–0), mint a Tamworth elleni ráadásos FA-kupa-párharc 120 perce alatt, ami viszont ennél lényegesebb volt, hogy a Liverpool elleni Ligakupa-elődöntő londoni felvonásán sem kapitulált (1–0).

Védelem: Alberto Costa (Juventus), Vitor Reis (Manchester City), Abdukodir Huszanov (Manchester City), Patrick Dorgu (Manchester United)

A Manchester Citynél Rúben Dias és Nathan Aké is rendre sérülésekkel bajlódik, utóbbi mellett Manuel Akanji is betölti a 30-at az idén, John Stones pedig ezt már tavaly megtette, így nem jelentett meglepetést, hogy jött 37 millió euróért a 19 éves brazil Vitor Reis és 40 millióért a 20 éves Abdukodir Huszanov is – közülük utóbbi már be is mutatkozhatott, de abban sok köszönet nem volt, egyértelműen fel kell még építeni itt a fiatalokat.

Az egyik fők kérdés volt, hogy a Manchester United hogyan oldja meg a balhátvédposztot, erre végül az utolsó nap a 20 éves dán válogatott Patrick Dorgu lett a válasz, a Lecce 30 millió eurót kapott a „vörös ördögöktől”. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Kerkez Milos-pletykák a rekordbajnok kapcsán véget érhetnek, a magyar válogatott bal oldali mindese előtt ugyanakkor megnyílhat az esély a Liverpool irányába...

A jobbhátvédek piaca (de igazából a jobb oldalon játszókra ez úgy en bloc érvényes) kifejezetten csendes volt, itt a legnagyobb durranást a portugál U21-es válogatott Alberto Costa Juventushoz igazolása jelentette, a Vitória Guimaraes 13,8 millió eurót kapott a jelenleg csupán egymillióra taksált futballistáért.

Középpályások: Omar Marmus (Manchester City), Nico González (Manchester City), Xavi Simons (RB Leipzig), Hvicsa Kvarachelia (PSG)

Az ilyen összeállításoknál mindig az a nehéz, hogy jelentőségen orrnehezek a transzferek: általában mindenki a támadókra költi a nagyobb összeget, és a piaci értékek is itt a legmagasabbak. Az összeállításban így azért nálunk is egy kicsit támadóbb lesz a szellemiség az általánosnál.

Olyannyira, hogy csupán két effektíve középpályást tudunk beírni, és közülük az egyik szintén inkább főleg a támadásokért felelős. Xavi Simons abból a szempontból kivételt jelent, hogy ő eddig is az RB Leipziget erősítette, de a másfél éves kölcsönadását követően most 50 millióért végleg is megkaparintotta a Barca-nevelést Gulácsi Péterék klubja.

Nála csupán egy magasabbra taksált futballista váltott a télen, a Napolinál elégedetlen Hvicsa Kvaracheliát épp a Xavi Simonst eladó PSG kaparintotta meg 70 millió euróért, a hollandhoz hasonlóan Barca-nevelés Nico González pedig a Manchester City „pánikigazolása” lett Portóból csekély 60 millió euróért, hogy valahogyan megpróbálják pótolni a sérült aranylabdás Rodrit.

Azért fér még egy második City-igazolás ide is, a támadósorban bárhol bevethető Omar Marmus 26 tétmeccsen 20 góllal és 14 gólpasszal segítette a Frankfurtot, mielőtt Manchesterbe igazolt volna 75 millió euróért, hogy a Julián Álvarez távozásával és Kevin De Bruyne sérülései miatti űrt egy személyben töltse be. Ebben a csapatban jobbszélsőként számítunk rá.

Csatárok: Jhon Durán (al-Nasszr), Santiago Gimenez (Milan)

A totális támadás jegyében még két vérbeli kilences érkezik a gárdába. Jhon Durán a kolumbiai futball nagy ígérete, aki ebben az idényben már a Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét, és összesen 29 tétmeccsen 12 gólt szerzett az Aston Villában. Ha azt is megnézzük, hogy ez a termés 1043 játékperc alatt jött össze, akkor viszont már azt is megérthetjük, miért szeretett volna távozni, illetve hogy miért ért meg téli rekordot jelentő 77 millió eurót is a Cristiano Ronaldót foglalkoztató al-Nasszrnek: átlagosan 87 percenként szerzett egy gólt a PL-csapat színeiben!

Társa a csapatban a Buenos Aires-i születésű, de mexikói válogatott Santiago Gimenez lesz, aki 2022 nyarán érkezett a Feyenoordhoz, ahol már az első évében felhívta magára a figyelmet (50 tétmeccsen 28 gólt szerzett), majd az előző kiírásban még sikerült javítania a statisztikákon (41 fellépésen 26 gól mellett 8 gólpassz is érkezett), a mostaniban pedig minden eddiginél hatékonyabb volt a rotterdamiaknál, 19 összecsapáson 19 kanadai pontja (16+3) volt, mielőtt a Milan 32 millió euróért szerződtette. A hétszeres BEK/BL-győztesnél volt már néhány ügyes futballista a holland élvonalból érkezve, aki nagy karriert tudott befutni...

A Manchester City a világ minden pénzét elköltötte, fű alatt osontak az olaszok

Aki figyelte a Manchester City 2024 év végi vergődését, aligha lepődik meg azon, hogy óriási vérfrissítéseket eszközölt Pep Guardiola, a fentebb taglalt négyes mellett még érkezett az egyaránt 18 éves Juma Bah (akinek köszönhetően nyílt meg az út Nikitscher Tamásnak Valladolidba), valamint Christian McFarlane is, összesen pedig 218 millió eurót költött el az angol címvédő a télen.

Az olasz élvonal csapatai anyagiakban nem tudják felvenni a versenyt az angolokkal, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának okosan halászgatni a zavarosban. A rekordbajnok Juventus a már említett Alberto Costa mellett csak kölcsönvételben gondolkodott, de így is sikerült megszerezni 3,6 millió euróért a 30 milliós piaci árral bíró Randal Kolo Muanit, és a télen kifizetett 25,2 millió euróért 59 millió értékben szereztek játékosokat.

A hétszeres BEK/BL-győztes Milannál jóval nagyobb volt a mozgolódás ide-oda, a legnagyobb összeget a fentebb már citált Santiago Gimenezre költötték, mellette érkezett még a Monzától 10 millióért a 21 éves francia középpályás Warren Bondo, a Chelsea-től kölcsönbe Joao Félix, a Fiorentinát Riccardo Sottil, a Manchester Citytől pedig Kyle Walker.

Az utolsó nap egyik sztárja így is a Fiorentina volt, amely a PSG-től (Cher Ndour), a Juventustól (Nicolo Fagioli) és a Galatasaraytól (Nicolo Zaniolo) is szerzett erősítést a középpályára, utóbbi kettő kölcsönbe érkezett, a kifizetett 13,5 millió eurós összegre pedig mintegy 59 millió érkezett minőségben a pályára. A címvédő Inter viszont érdemben kiülte a téli átigazolási piacot.

Hallgatag óriások a nagyvilágban

Míg a Manchester City a világ összes pénzét elköltötte erősítésekre (és főleg fiatalításra) a télen, a BL-rivális Real Madrid egy darab átigazolást nem ejtett meg, ami a védelem egészségi állapotát illetően kicsit merész tervnek tűnik.

A Barcelona hasonlóan járt el, de hát a katalánok jelenleg annak is örülhetnek, hogy a keretben lévő játékosokat sikerült maradéktalanul nevezni a folytatásra, nemhogy még újabb adóságokba verjék magukat...

Azért az angoloknál sem mindenhol nyílt ki a pénzcsap, az éllovas Liverpool és a második helyen álló Arsenal sem igazolt a télen, sőt a Chelsea sem, bár a utóbbi csapat „mentségére legyen mondva”, hogy az előző két idényben több mint egymilliárd eurót vert el, és a nyáron is bőven 200 millió felett költött...

A német éllovas Bayern Münchennél Manuel Neuer hosszabbítása mellett is a kapusposzttal foglalkoztak, 7 millió euróért érkezett Kölnből a 21 éves Jonas Urbig, de gyakorlatilag ennyi volt az évindító a rekordbajnoknál.

A téli átigazolások álomcsapata:

Antonín Kinsky (21 éves, cseh, Slavia Praha–Tottenham) 16,5 millió euró

Alberto Costa (21 éves, portugál, Vitória Guimaraes–Juventus) 13,8 millió euró

Omar Marmus (25 éves, egyiptomi, Frankfurt–Manchester City) 75 millió euró

Jhon Durán (21 éves, kolumbiai, Aston Villa–al-Nasszr) 77 millió euró

