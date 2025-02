Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja és nevelőedzője interjúban nyilatkozott többek között a Liverpoollal és fiával kapcsolatban. A beszélgetésben elmondta, örül, hogy ilyen hamar összeállt a Liverpool játéka Arne Slot vezetőedző alatt, és azt is megjegyezte, hogy eljött az idő, hogy a 24 éves középpályás nagyobb szeletet vegyen ki csapata győzelmi tortájából. Az 50 éves szakember azt is hozzátette, még bőven van plusz fia játékában.

„A Liverpool a világ legjobb csapata” – kezdte Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja és nevelőedzője a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

A Főnix-Gold FC alapítója és jelenlegi szakmai vezetője szerint Arne Slot érkezésekor sok kérdés vetődött fel a csapatjátékkal és csapatösszetétellel kapcsolatban. Azonban sikerült összeraknia a csapat játékát, annak pedig kifejezetten örült az 50 éves szakember, hogy az ellenfelek folyamatos bukdácsolásával már nagyobb előnyt is ki tudott építeni a Liverpool.

Slot igyekezett is mindenkit tűzben tartani, biztosította a játékosokat arról, hogy nyitva a kapu a csapatba kerülésre. Néhány pozíció változott, például Dominik kicsit feljebb, Ryan Gravenberch egy kicsit hátrébb játszik, de működnek az elképzelései

– mesélt a Slot-éra első napjairól Szoboszlai Zsolt.

Azt is hozzátette, szülőként természetesen abban reménykedett, hogy az új edző alatt is fontos játékos lesz a magyar válogatott csapatkapitánya, de örül, hogy ezt a holland is észrevette.

A felkészülési időszakban jól muzsikált, és valószínűleg Slot visszanézte az előző évad meccseit, összerakta a maga képét a játékoskeretről. Egyébként az edző rotációja is működik, bármihez nyúl, arannyá változik.

Fia legnagyobb kritikusaként úgy gondolja, fiában még bőven van plusz, azonban az már másik kérdés, hogy ezt sikerül-e „kipiszkálni” belőle. Támadásban szerinte még fejlődhet a 24 éves játékos, de azt is bevallotta, még ő sem gondolta, hogy ennyit tud futni, védekezni, és ilyen jó lesz labdaszerzésben Dominik.

Szoboszlai Dominiknek egoistábbnak kell lennie

„A teljes profilját még nem használta ki ahhoz képest, milyen rúgótechnikája van, milyen lövésekre képes. A nagy munkabírás adottság kérdése is, Dominik nagyon jól tud regenerálódni, három-négy naponta meccsek vannak, ember legyen a talpán, aki ezt végigtolja – taglalta a szakember, majd hozzátette, nem a pozíció, hanem a feladatkör az, ami számít fia teljesítményénél. – Ha azt mondják a fiamnak, hogy ezt csináld meg, akkor ő megcsinálja, legyen szó támadásról, védekezésről, futómennyiségről, vagy bármi másról, ami a csapat hasznára van.”

Szerinte érdekes téma az, amikor a szurkolók valakit önzőnek vagy Dominik esetében önzetlennek gondolnak:

Kicsit úgy érzem, ezen a szinten már egoistábbnak kell lenni ahhoz, hogy érvényesülni tudj a sztárok között. Véletlenül sem mondanám, hogy Dominik nem illeszkedett be, sőt mindenben elfogadták, elismerik a képességeit. Talán eljött az idő, hogy kicsit magára is jobban figyeljen, nagyobb szeletet vegyen ki a győzelmi tortából.

Amikor egy meccs után beszélnek, gyakran csak azt kérdezi meg a Liverpool játékosától, hogy mit kért tőle az edző, és ezzel kapcsolatban mondja el a véleményét fiának. Tisztában van vele, hogy nem rajta múlik, milyen tanácsokat fogad meg a 24 éves futballista. Szerinte nem lehet teljesen megszokni az angliai életet, hiszen sok liverpooli csapattársnak már családja, gyermekei vannak. Ennek ellenére nem magányos Szoboszlai Dominik, mostanában Federico Chiesával és Kosztasz Cimikasszal tölt több időt.

A Liverpool bajnoki esélyeiről azért inkább elővigyázatosan beszélt:

Nagyon bízom benne, ha lesz is hullámvölgy, nem tart sokáig, és sikerül kihúzni a bajnoki évadot minimális pontveszteséggel. Jelenleg akkora pontelőnnyel vezet a csapat, hogy ha hozza az úgymond kötelező meccseket – mondjuk, ilyen Angliában nincs –, akkor meglesz a bajnoki cím. Ez nagy eredmény lenne, még nincs angol bajnoka Magyarországnak. Arról meg már nem is beszélek, ha sikerülne feltenni a koronát a BL-címmel…

A Főnix-Goldról is szó esett a beszélgetésben, elmondása szerint az MLSZ támogatásával nagyobb volumenű infrastruktúrafejlesztés végéhez közelednek.

„Bővítettük a lehetőségeinket, eddig egy műfüves és egy füves, valamint két gyakorlópályánk volt, ebből lett hét, és van már csarnokunk is. Igazi sportközponttá váltunk, ami most már egyébként akár koncerthelyszín is lehet, megvan a területünk hozzá” – részletezte a szakember.

(Ajánlókép: Szollár Zsófi, Index)