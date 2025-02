A 25 éves balhátvéd 2022 nyarán 15 millióért érkezett a Feyenoordtól a „vörös ördögökhöz”, ahol nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, igaz, ebben az sem segítette, hogy 2023 nyara és 2024 novembere között 500 napot és 70 tétmeccset volt kénytelen kihagyni térdsérülése miatt.

Az angol rekordbajnok a téli átigazolási piac zárása előtt a dán válogatott Patrick Dorgut szerződtette a posztjára (potom 30 millió euróért), így Malacia létszámfelettivé vált a klubnál.

Holland lapok már hétfőn is arról számoltak be, hogy Eindhoven lehet a következő állomás a futballista számára, kedd éjszaka pedig az MU hivatalosan is bejelentette, hogy megszületett a kölcsönszerződés.

🤝 @TyrellMalaciia has joined PSV Eindhoven on loan.



Good luck, Ty 🙌#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 4, 2025

A PSV 21 fordulót követően 50 pontot szerezve vezeti a holland bajnokságot, igaz, a 48 pontos Ajax egy meccsel kevesebbet játszott, így a pótlás után beelőzheti nagy riválisát.

(Ajánlókép: Marc Atkins / Getty Images)