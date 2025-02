A Budapest Honvéd-MFA utánpótlásában folytatja pályafutását Pisont Richárd Benjámin. A 14. születésnapját tavasszal töltő tehetség a 31-szeres válogatott Pisont István unokaöccse. Édesapja, Pisont Richárd korábban ugyancsak futballozott Kispesten, így erősítve a család és a klub immár több mint négy évtizedet felölelő kapcsolatát.

„Hasonló büszkeséget érzek, mint mikor Patrik fiam lett a csapat játékosa, és futballozhatott a 2000-es korosztály tagjaként a Honvéd színeiben. Nagyon boldog vagyok, hogy a nevet továbbvitte a következő generáció, és most Ricsin van a sor, hogy bizonyítsa, nem a nevével, hanem a tehetségével érdemelte ki ezt a lehetőséget. Hiszek abban, hogy minden képessége megvan ahhoz, hogy fényes jövőt fusson be” – fogalmazott a kispestiek legendájának számító, a csapatot korábban vezetőedzőként is segítő Pisont István a hírrel kapcsolatban.

„Legkevésbé sem az én felelevenedő múltam miatt fontos, hogy a Honvéd játékosa lett. Az utókor ilyenkor szeret párhuzamokat húzni, nosztalgiázva emlegeti a mi dolgainkat, de sokkal fontosabb ennél a fiú saját életútja, és a tény, hogy egy olyan klubhoz tartozhat, amely korábban Puskás Ferencet, Détári Lajost vagy épp Kocsis Lajost adta a magyar labdarúgásnak. Egy ilyen klubhoz tartozni nagyszerű dolog. Mindig meséltem Ricsinek is, milyen boldog voltam, hogy anno a Honvédhoz tartozhattam, mi mindent kaptam ettől a csapattól, az edzőimtől, az akkori társaimtól és a szurkolóktól egyaránt. Bízom abban, hogy ő is hasonló tapasztalatokat szerez majd mind játékosként, mind emberileg” – tekintett előre a korábbi labdarúgó, aki 1988 és 1994 között több mint 150 bajnokin viselhette a kispestiek mezét, és három magyar bajnokságot is nyert a klubbal.

Az ifjú tehetség remek felkészülési szezont tudhat a háta mögött, január végén például a szlovák futball-legendáról elnevezett Hamsík Academy elleni, nemzetközi felkészülési meccsen szerzett győztes találatot.





A játékost korábban több angol klub is meghívta, többek között edzhetett az Everton és a Blackburn akadémiáján is.

„Szép utat járt be eddig is, az édesapja rengeteget dolgozott vele, emellett az egész család nagyon hálás az Orosházának, a Szegednek, ahol lehetőséget láttak benne, tanították. A Gloriettnek, amelynél szintén játszott egy évet. Szépen építették eddig is, ami a tehetségével együtt már külföldi meghívásokat is ért. Biztos vagyok benne, hogy a Liverpoolban és a Blackburnben szerzett tapasztalatok is a javára váltak, válnak a jövőben is. Tizennégy évesen vízválasztó időszak előtt áll, a következő egy-két évben dől el, hogy valóban lehet-e belőle profi futballista. Nem akarok elfogultnak tűnni vele, de a képességei alapján minden adott ahhoz, hogy a Honvéd akadémiáján ezt a kihívást is sikerrel vegye” – tette hozzá Pisont István.

Pisont Richárd nem csak nagybátya és édesapja tanácsaira támaszkodhat: a Liverpool utánpótlásában pallérozódó Farkas Erik, valamint a Blackburn Rovers profija, az U18-as magyar válogatott Farkas Patrik ugyanis a másod-unokatestvére.