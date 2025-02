A szakkommentátorként ténykedő Carragher 1996 és 2013 között erősítette a „vörösöket”, 737 tétmérkőzésénél többet csak Ian Callaghan (857) tud felmutatni a patinás klubnál.

Az együttes minden elképzelést felülmúlóan teljesít Arne Slot első idényében,

a bajnokságban egy meccsel kevesebbet játszva is hat ponttal vezet az Arsenal előtt, a BL-ben elsőként zárta a ligaszakaszt, így automatikusan a legjobb 16 közé jutott, a Ligakupában elődöntős, és az FA-kupában is érdekelt.

Carragher ugyanakkor nem mindenkinek a teljesítményével elégedett a gárdánál, egészen konkrétan a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát találta meg kritikával. A West Ham brazil futballistájának a méltatása közben tért ki a liverpooli játékosra.

„Amikor Lucas Paquetát néztem, arra gondoltam, hogy »hűha«, amikor folyton trükközött, és mellel vagy vállal ért a labdához. Kicsit olyan, mint a régi idők futballistái, és arra gondoltam, hogy szerződtetné-e őt a Liverpool. Tudom, hogy a Manchester City megpróbálkozott vele, és azt is látom, hogy az atletikusságában felfedezhető hiányosságok miatt néhány topcsapat egyáltalán nem szerződtetné” – mondta Carragher az Overlap adásában, majd kitért a magyar válogatott középpályásra is:

Nem én vagyok Szoboszlai Dominik legnagyobb szurkolója, de azt el kell ismerni, hogy remek az atletikussága. A csapat tízeseként az emberek arról beszélnek, hogy szenzációs a labda nélküli munkája. De ő a mi tízesünk, három gólt szerzett a Liverpool tízeseként. Persze, tudom, hogy remek munkát végez a csapatban, és úgy gondolom, hogy Slot Paquétával szemben is Szoboszlait kezdetné

– tette hozzá Carragher.

Carragher 33:12-től beszélt Paquetáról és Szoboszlairól

Az empireofthekop.com a PL játékos-összehasonlító aloldalára hivatkozva hozzáteszi, hogy a brazil a bajnokságban a meccsenként szerzett gólok, kiosztott gólpasszok, labdaszerzések, megnyert párharcok és visszaszerzett labdák számában is jobban teljesít.

Azért rögvest lehet árnyalni azzal a képet, hogy Paquetá 12 góljából öt is büntetőből esett, míg a Liverpoolnál Szoboszlai hat találata közül egyik sem, és nem azért, mert ne lenne kivételesen jó tizenegyeslövő, hanem mert ez itt Mohamed Szalah kiváltsága. A 27-tel (54–81) több meccsen a 4–9 gólpassz valóban a brazil felé billenne, de ha a nagy helyzetek kialakítását (14–18) nézzük, akkor arányaiban már jobb is a magyar futballista (0,26–0,22).

A lap továbbá idézi Arne Slotot, aki újfent aláhúzta, hogy Szoboszlai rendkívül alulértékelt futballista, aki fáradhatatlan munkájával segíti a minden sorozatban brillírozó együttest.

Ezzel persze Carragher is egyetértett, és ha a leíró statisztikákban is javul még a magyar futballista teljesítménye, akkor minden bizonnyal a maradék kritika is elhalkul vele kapcsolatban.

(Borítókép: John Walton / PA Images via Getty Images)