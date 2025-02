A címvédő Liverpool vagy a 2008-as aranyérmes Tottenham lesz az angol Ligakupa 2025-ös fináléjának második résztvevője? Ez volt a csütörtök legfontosabb kérdése az Anfield Roadon, mindössze 24 órával azután, hogy a Newcastle United már biztosította helyét a március 16-ai döntőben.

A vírusos megbetegedése miatt kihagyott „odavágóval” ellentétben Szoboszlai Dominik – ahogyan az ebben a szezonban az igazán fontosnak ígérkező mérkőzéseknél trend – ezúttal is a kezdőben kapott bizonyítási lehetőséget Arne Slot vezetőedzőtől. A Liverpool holland szakvezetője minimális rotációt alkalmazott a bajnoki alapcsapathoz képest: a kapuban Alisson helyét Caoimhín Kelleher, a középpályán Alexis Mac Allisterét Curtis Jones vette át, továbbá a sérült Trent Alexander-Arnold pozíciójában Connor Bradley jutott szóhoz a védelem jobb oldalán. Míg a bal szélen és a csatárposztért küzdő – teljesen egészséges – trióból ezúttal Luis Díaz húzta a rövidebbet, szemben Cody Gakpóval és Darwin Núnezzel.

A 2024–2025-ös idényben mindössze három tétmérkőzést vesztő Liverpool még úgy is toronymagas esélyesnek számított a továbbjutásra hazai pályán, hogy a vereségei közül az egyiket pont a Tottenhammel szemben szenvedte el. Az elődöntő első felvonásán – szokatlanul rég, 29 nappal ezelőtt – Londonban 1–0-ra nyert a Spurs.

A „vörösök” ennek megfelelő elánnal vetették harcba magukat, alig öt perc elteltével épp Szoboszlai előtt adódhatott volna lehetőség, ám a magyar középpályás inkább passzolt. Néhány pillanattal később aztán már Mohamed Szalah veszélyeztetett, de ekkor még állta a sarat a télen igazolt Antonín Kinsky a vendégkapuban.

Az iramra a folytatásban sem panaszkodhattunk, ahogyan a feszültségre sem. Richarlison igyekezett közepes színészi játékkal kicsikarni Virgil van Dijknek egy piros lapot. A holland – joggal – maradhatott a pályán, és rövidesen, még a szabályok adta kereten belül, revansot is vett a próbálkozásért. Ez, no meg a brazil csibészkedése meghatározta kettejük párharcát az első félidőben.

A 30. percben örömittasan ugorhattak fel a hazai drukkerek, Szalah próbálta meg kiugratni a leshatáron helyezkedő Szoboszlait, aki a jobb alsó sarokba helyezett. A találat azonban nem ért – a visszajátszások alapján a magyar játékos egyértelműen beljebb lógott az utolsó londoni védőnél. Négy perccel később azonban már a partjelző és a videóbíró sem tudta kisegíteni a Spurs hátvédsorát. Szalah újabb jobbról érkező, a lábak között elsuhanó centerezéséről középen Núnez ugyan még lemaradt, a balról befelé húzódó Gakpo már a rövid alsóba helyezte (1–0).

A játékrész hajrájában Kinsky bravúrral akadályozta meg Szalahot abban, hogy összesítésben is előnyhöz segítse a Liverpoolt. Az egyiptomi támadó pattintott lövését ujjheggyel tolta a keresztlécre, miközben a pálya túlsó felén Richarlison ült a földön, a játékmegszakítást és a cseréjét várva – minden bizonnyal sérülten. A hétperces ráadásban már a Bayern Münchentől kölcsönvett debütáns, Mathys Tel futballozott a brazil helyén...

Ange Postecoglou a szünetben sem tudta ráncba kapni tucatnyi sérülés sújtotta csapatát. A Liverpool két nagy ziccerrel kezdte a második játékrészt, mindkétszer a 21 éves cseh kapus bravúrjával az akció végén (a másodiknál Szoboszlai gólba tartó fejese után). Csak idő kérdésének tűnt, mikor talál másodszor is a kapuba a vörös mezes alakulat. Ez végül az 51. percben következett be: Szoboszlai remek letámadása után Szalah elé került a labda, aki a kifejezetten hasznosan futballozó Núnezt indította, utóbbit pedig buktatta a kivetődő Kinsky. A vendégek által sem nagyon vitatott büntetőt Szalah váltotta gólra (2–0).

A címvédő rövid idő alatt kiütésessé is tehette volna a különbséget: Szoboszlai újabb fejessel tesztelte a vendégkapust, Núnez éles szögből lőtt a bal oldali kapufát is érintve mellé, Gakpo lövését pedig a jobb oldali kapufa segítette a kapuvonalon túlra.

A 76. percben újabb lépést tett a finálé felé a Liverpool, egyúttal le is zárta a párharc lényegi részét, miután Szoboszlai kilőtte a vendégkapu bal alsó sarkát, 3–0-ra módosítva az állást. A 24 esztendős karmester szezonbeli ötödik találatát érte el – minden sorozatot tekintve –, a decemberi bajnoki után már a másodikat lőve a Tottenhamnek ebben az idényben.

Ha bárkiben lett volna még bizonytalanság a házigazda továbbjutását illetően, Van Dijk a 80. percben az utolsó kérdőjeleket is kiegyenesítette a fejesével Alexis Mac Allister szöglete után (4–0).





Alexander-Arnold hiányában a szögleteket is rendre elvégző Szoboszlainak a gólja (és lesgólja) mellett is nagyszerű mérkőzése volt: még Szalahot is megelőzve (8,9) a legjobb osztályzattal (9,2) zárt. 90 százalékos passzpontosság, három kaput eltaláló gólszerzési kísérlet, háromból három jó indítás, öt kulcspassz, háromból két sikeres csel, tizenegyből hat megnyert párharc, három jó blokk és három sikeres szerelés került a neve mellé.

A 2024-es döntőben a Liverpool hosszabbításban múlta felül a Chelsea-t. Ezzel ez lett Szoboszlai első trófeája a szigetországban.

Jöhet a duplázás?

A 2024–2025-ös kiírás fináléjának – hagyomány szerint – a Wembley ad majd otthont. Liverpool–Newcastle United mérkőzést március 16-án rendezik.

LABDARÚGÁS

Angol Ligakupa, elődöntő, visszavágó

Liverpool–Tottenham 4–0 (Gakpo 34., Szalah 51. – 11-esből, Szoboszlai 76., Van Dijk 80.)

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel.

korábban rendezték

Newcastle–Arsenal 2–0 (Murphy 19., Gordon 52.)

Továbbjutott: a Newcastle, 4–0-s összesítéssel.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik ünnepli a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntőben lőtt gólját. Fotó: Liverpool FC / Getty Images Hungary)