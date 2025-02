A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is kezd a címvédő Liverpool FC-ben az angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján, a Tottenham Hotspur ellen.

A kapusposztot leszámítva – a sérülés miatt hiányzókkal is kalkulálva – lényegében bajnoki alapcsapatát küldi harcba Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője csütörtök este, a Tottenham ellen 0–1-es hátrányból kezdett Ligakupa-elődöntő visszavágóján. Mindez azt jelenti, hogy a kezdőrúgás előtt egy órával a vörösök X-oldalán (korábban: Twitter) kihirdetett tizenegyeben ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik is.





Az egyetlen komolyabb meglepetés, hogy a középpályán a magyar válogatott csapatkapitánya, valamint Ryan Gravenberch mellett nem az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, hanem Curtis Jones kezd majd.

A Pool címvédőként vágott neki a kiírásnak. A 2024-es döntőben a Liverpool hosszabbításban múlta felül a Chelsea-t. Ezzel ez lett Szoboszlai első trófeája a szigetországban. Most 1–0-s hátrányt kell ledolgoznia hazai közönség előtt, hogy ismét megváltsa jegyét a Wembley-be.

A másik ágon a Newcastle United szerda este biztosította részvételét az idei fináléban. A kérdés már csak az, a címvédő Liveprool, vagy a 2008-as Ligakupa-győztes Tottenham lesz majd a „szarkák” ellenfele a március 16-ai összecsapáson.

LABDARÚGÁS

Angol Ligakupa, elődöntő, visszavágó

21.00: Liverpool–Tottenham



Az első mérkőzésen: 0–1

korábban rendezték

Newcastle–Arsenal 2–0 (Murphy 19., Gordon 52.)

Továbbjutott: a Newcastle, 4–0-s összesítéssel