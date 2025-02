Egy neves szobrász, Sergio Furnari tisztelete jeléül egy 3,6 méter magas Cristiano Ronaldo szobrot avatott a világklasszis negyvenedik születésnapja alkalmából a New York-i Time Square-en, hogy így tisztelegjen Ronaldo karrierje és világra gyakorolt befolyása előtt – adta hírül a New York Post.

A művész, aki sokaknak onnan lehet ismerős, hogy ő készítette el az 1932-es „Az ebéd a felhőkarcoló tetején” című kép szoborverzióját, úgy nyilatkozott, hogy az alkotással az a célja, hogy megörökítse „Ronaldo lényegét, nem csak sportolóét, hanem mint kulturális ikonét is, aki világszerte milliárdokat inspirál”. Azt is elmondta, hogy „Cristiano Ronaldo több mint egy futballista, ő a kitartás, a kiválóság és a globális egység szimbóluma, amely inspirált ennek a remekműnek a megalkotásában”. Furnari bízik benne, hogy alkotása Ronaldonak is ihletet fog adni és talán hozzájárulhat ahhoz, hogy megnyerje a következő világbajnokságot.

A teherautóra szerelt szobor rengeteg embert vonzott maga köré, sokan portugál zászlókkal fotózkodtak, vagy Ronaldo híres gólörömét utánozták. Ezzel kapcsolatban Furnari reméli, hogy sikerült megdönteniük az „egyszerre Siu-zás” világrekordját, de ezt egyenlőre még kétségesnek látja.

Cristiano Ronaldo jelenleg az Al Nassr nevű szaudi csapat játékosa, több mint egymilliárd követővel rendelkezik különböző közösségi média oldalakon és az elmúlt években a Forbes négyszer is a világ legjobban fizetett játékosának választotta.