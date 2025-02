A francia labdarúgó-bajnokságot tízpontos előnnyel vezető Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique úgy véli, hogy a sztárcsatár Kylian Mbappé távozása óta védekezésben is, támadásban is jobb lett a csapata – írja a Magyar Távirati Iroda.

A 26 éves, világbajnok támadó tavaly igazolt a Real Madridhoz azok után, hogy hét év alatt 205 mérkőzésen több mint 170 gólt szerzett a francia klub színeiben.

Bátor kijelentés volt a részemről, amikor tavaly azt mondtam, szerintem támadásban és védekezésben is jobb csapat leszünk – mondta az AS Monaco elleni pénteki rangadó előtt a spanyol szakvezető. – De továbbra is ezt gondolom, és ezt a számok is alátámasztják. Természetesen örültünk volna, ha megtarthatjuk Kyliant, hiszen őt mindenki szereti, de a csapat látványosan reagált.