Néhány napja még úgy tűnt, Victor Boniface nemhogy a Német Kupa negyeddöntőjében, a Bayer Leverkusen színeiben sem szerez már több gólt. A nigériai csatár karnyújtásnyira volt attól, hogy 60 millió euró ellenében Szaúd-Arábiába, a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszrhoz igazoljon... Ebből aztán nem lett semmi. Helyette viszont jöhetett a negyeddöntős hőstett a Leverkusennél!

A Xabi Alonso vezette német bajnokra nem épp legyőzhetetlen ellenfél, az előző szezon végén a másodosztályba pottyant 1. FC Köln várt a legjobb nyolc között. A regionális derbi – Leverkusen lényegében Köln elővárosa – azonban az elmúlt évtizedeknek megfelelő remek hangulat mellé nagy fordulatokat is tartogatott.

A kölniek az első félidőben Damion Downs találatával kerültek előnybe, majd a második játékrész elején Linton Maina is beköszönt, így már kétgólos fórban volt a vendéggárda. A Leverkusen a 61. percben kezdett kapaszkodni, Patrik Schick talált ekkor a kapuba. Ám úgy tűnt, a másodosztályú rivális így is kiharcolja a bravúros továbbjutást... egészen a 90+6. percig. A Leverkusen specialitása volt az előző – a bajnoki cím mellé kupagyőzelmet és Európa-liga-döntőt is hozó – évadban, hogy a ráadás pillanataiban fontos gólt, gólokat szerez, ezt pedig ezúttal is megcsinálta Alonso együttese. Schick Jeremie Frimpong labdájából egyenlített.

Hiába volt a Köln legalább olyan közel a legjobb négyhez, mint Boniface a szaúdiakhoz, végül a 2. Bundesligában szereplő alakulat elbukott. A hosszabbítás perceiben épp a nigériai támadó állította be a 3–2-es végeredményt. Tegyük hozzá, a Kölnnek centik híján erre is volt válasza, Imad Rondic a 112. percben azonban lesről talált a hazai kapuba, így a tizenegyespárbajt már nem sikerült kicsikarni.

LABDARÚGÁS, NÉMET KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

Bayer Leverkusen–1. FC Köln 3–2 (0–1, 2–2) – hosszabbítás után