Naby Keita szombaton lejátszotta az első meccsét a Ferencvárosban. A zöld-fehérek december közepén jelentették be, hogy kölcsönvették a rutinos középpályást a Bundesligában szereplő Werder Brementől.

A 29 éves futballista (aki februárban ünnepli majd a 30. születésnapját) korábban Bajnokok Ligája- és Premier League-győztes lett a Liverpoollal, de a sérülései miatt nem tudott alapemberré válni az angol sztárcsapatban.

Keita szombaton a Tiszafüred elleni edzőmérkőzésén viselte először a Fradi mezét a klub második csapatában, amely az NB III-ban szerepel.

A klub hivatalos honlapja arról számolt be, hogy a ghánai középpályás a szünetben állt be csereként, és jó megmozdulásaival, pontos átadásaival és labdaszerzéseivel bizonyította, hogy regenerációja jól halad, így hamarosan az első csapatban is bemutatkozhat.

A találkozót a helyszínen tekintette meg az élvonalban címvédő Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is, olvasható a fradi.hu-n megjelent cikkben.

Mint arról pénteken beszámoltunk, a Fradi 23 játékossal vág neki az Európa-liga tavaszi folytatásának. A magyar rekordbajnok télen öt játékost igazolt, abból viszont csak kettőt nevezett a keretbe: Naby Keitát és Júlio Romaót.

A Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszik jövő csütörtökön a cseh Viktoria Plzen ellen, előbb hazai pályán, majd egy héttel később idegenben.