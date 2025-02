Az élvonalbeli spanyol labdarúgó-bajnokságban (La Liga) címvédő Real Madrid hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a városi rivális Atlético Madriddal a 23. forduló rangadóján, így továbbra is az első helyen áll a tabellán. A döntetlennek az FC Barcelona örül a legjobban, amely két pontra megközelítheti ősi riválisát, ha vasárnap legyőzi idegenben a Sevillát.

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid közvetlen üldözőjét, a városi rivális Atléticót fogadta szombat este, így a városi derbinek ezúttal kiemelt jelentősége volt a bajnoki címért zajló versenyfutásban.

Mindkét félnek volt váratlan botlása az elmúlt időszakban a pontvadászatban: a Real az Espanyol, az Atlético a Leganés vendégeként kapott ki 1–0-ra. Előbbi annyira felháborodott néhány – tévesnek vélt – játékvezetői ítéleten, hogy levelet írt a szövetségnek, amiben gyakorlatilag korrupcióval gyanúsította meg a spanyol bírókat.

Erre válaszul az Atlético gúnyolódni kezdett a városi riválison a közösségi médiában, és azt sugallta, hogy Florentino Pérez klubelnök így akart nyomást gyakorolni a játékvezető testületre a rangadó előtt. A paprikás hangulat tehát már a kezdő sípszó előtt adott volt.

Mielőtt azonban útjára indult a labda, a Real Madrid elbúcsúztatta Marcelót, aki pár napja jelentette be, hogy visszavonul a profi futballtól. A korábbi technikás balbekk a Fluminensében kezdte profi pályafutását 2005-ben, majd két évvel később onnan igazolt át a Real Madridhoz, amelynek színeiben 15 szezon alatt 546 meccsen lépett pályára.

Marcelo 2023-ban a klub 120 éves történetének legeredményesebb játékosaként távozott a spanyol fővárosból, ugyanis 25 trófeát nyert a Reallal. Utána a görög Olimpiakoszt is erősítette, de mindössze öt hónap után távozott Pireuszból.

A hazaiak ezúttal is felforgatott védelemmel léptek pályára, tekintve, hogy David Alaba, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal és Éder Militao is sérüléssel küzd.

Az első percekben nem történt túl sok minden, nem estek egymásnak a csapatok, a nagy tét miatt ez abszolút érthető volt. A 20. percben Vinícius Júnior került lövőhelyzetbe, de ehhez is az kellett, hogy a vendégek védekezésébe hiba csússzon.

Majd jött a 32. perc, és az első igazán vitatott helyzet: a hazaiak tizenhatosán belül Samuel Lino esett nagyot, miután Aurélien Tchouaméni ütemet tévesztve lépett oda neki (a francia középpályás a sok sérülés miatt megint a védelem tengelyében kezdett, ahol soha nem érezte komfortosan magát).

A játékvezető, Cesar Soto Grado jelezte, igénybe veszi a VAR segítségét. Némi videózgatás után pedig büntetőt ítélt az Atléticónak, emiatt teljesen kiborultak a fehér mezesek, Carlo Ancelotti vezetőedző kínjában a kezébe temette az arcát, Pérez elnök pedig kínosan fészkelődött a VIP-páholyban.

A befújt tizenegyest a Manchester Citytől megszerzett Julián Álvarez értékesítette nagyon higgadtan, a világbajnok argentin támadó leheletfinoman alábökött a labdának, Thibaut Courtois kapus elvetődött balra, és hiába próbált visszanyúlni a hosszú lábaival, nem tudott védeni. 0–1

A gól után a Real megpróbált még az első félidőben válaszolni, de a támadásaiból hiányzott az átütő erő, a vendégek a rájuk jellemző szervezett védekezéssel levették a pályáról a Rodrygo-Mbappé-Vinícius alkotta hármast, és Jude Bellingham sem tudott villogni, akárhányszor átvette a labdát, egyből ott termett mellette egy „matracos”.

A fordulás után még nagyobb energiákat mozgósított a Real az egyenlítés érdekében, és erőfeszítéseit siker koronázta: az 50. percben Rodrygo parádés egyéni teljesítménye után Bellingham lőtt kapura hat méterről, lövése lejött a blokkról, a lecsorgót aztán Mbappé pattintotta a kapu jobb oldalába. 1–1

Egy percre rá Vinícius adott be az alapvonal közeléből, miután a védők lemaradtak róla, a remek ütemben berobbanó Bellingham aztán vetődve fejelt kapura közelről, a labda a felső lécről pattant vissza a mezőnybe, közel jártak a fordításhoz a habfehérek.

A folytatásban is Ancelotti csapata maradt lendületben, Jan Oblak kapusnak sokkal több dolga volt, mint az első félidőben (a szünetig egyetlen egyszer sem találta el az ellenfél kapuját a Real). Az Atlético egyértelműen kontrákra rendezkedett be, egyszer-kétszer meg is lódultak Álvarezék, de nagy veszélyt nem jelentettek Courtois kapujára.

Végül nem változott az eredmény, a két csapat sorozatban harmadszor játszott 1–1-es döntetlent egymással. A Real Madrid kedden a Manchester Cityvel találkozik a Bajnokok Ligájában, a párharc győztese bejut a sorozat nyolcaddöntőjébe.

A mérkőzés összefoglalója:

Labdarúgás

La Liga

23. forduló

Real Madrid–Atlético Madrid 1–1

Celta Vigo–Real Betis 3–2

Athletic Bilbao–Girona 3–0

Las Palmas–Villarreal 1–2

Pénteken játszották:

Vasárnap játsszák:

Alavés–Getafe 14.00

Valencia–Leganés 16.15

Real Sociedad–Espanyol 18.30

Sevilla–FC Barcelona 21.00

Hétfőn játsszák:

Mallorca–Osasuna 21.00