Hatalmas készülődés előzte meg a találkozót, ugyanis mindenki úgy hangolt erre a találkozóra (legyen szó szurkolóról, vagy játékosról), hogy tudta, ez lesz az utolsó liverpooli derbi a Goodison Parkban. A találkozót eredetileg decemberben rendezték volna meg, azonban a Darragh vihar miatt kialakult kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották a merseyside-i rangadót.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a pályán volt a kezdőrúgás pillanatában, érdekesség, hogy a Premier League történetében most először fordult elő, hogy a „Vörösök” kezdő tizenegyébe egyetlen angol játékos sem került be. A Liverpool szeretett volna javítani, miután pár nappal ezelőtt meglepetésre kiesett az FA-kupából.

A két csapat 1894 októberében találkozott először a Goodison Parkban, akkor az Everton nyert, és a hazaiak most is nagyon bekezdtek, a 11. percben egy védelmi hibát kihasználva Beto vette be a Liverpool kapuját. Öt percre rá jött a válasz, Mohamed Szalah jobb oldali beadása után az alacsony termetű Alexis Mac Allister fejelt a kapu jobb oldalába két hórihorgas védő között, gyors gólváltással indult tehát a meccs.

Az első negyedóra után kicsit leült a mérkőzés, és elkezdődött a csontzene, egymást követték a keményebbnél keményebb belépők, a játékvezető összesen ötször vette elő a sárga lapot fegyelmezés céljából az első félidőben. A szünet előtti pillanatokban aztán megint láthattunk egy kis focit, Szoboszlai átlövése után Luis Díaz igyekezett lecsapni a kipattanóra, de Jordan Pickford gyors volt, így megakadályozta a kolumbiai támadót a gólszerzésben.

A második félidőben is sok volt a keménykedés, minden labdáért nagy harc zajlott. A 65. percben Szoboszlai esett össze az ellenfél tizenhatosán belül egy védő szorításában, de a játékvezető nem ítélt büntetőt a Liverpool javára.

Pár pillanattal később Jarrad Branthwaite gólt szerzett az Everton mezében, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot, maradt az 1–1.

A 73. percben még inkább magukba roskadtak a hazai drukkerek, Curtis Jones lövése után Szalah elé került a labda, aki öt méterről begyötörte a labdát az Everton kapujába, ez volt az egyiptomi támadó idénybeli 22. bajnoki gólja.

Már-már úgy tűnt, hogy a hátralévő percekben nem változik ez eredmény, de a 98. percben jött James Tarkowski, aki egy hatalmas góllal kiegyenlített. A lefújás után elszabadultak az indulatok, kétszer is villant a piros lap.

Labdarúgás

Premier League

A 15. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Everton–Liverpool 2–2 (Beto 11., Tarkowski 98., ill. Mac Allister 16., Szalah 73.)