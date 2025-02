Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League) továbbra is magabiztosan, hét ponttal vezeti a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool, ám így sem teljesen elégedettek a kritikusok. Ezúttal a Manchester United legendája, Rio Ferdinand bírálta a magyar válogatott csapatkapitányát.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a Liverpool szerdán 2–2-es döntetlent játszott az Evertonnal a Goodison Parkban. Nemcsak a 98. perces egyenlítést érő találat miatt végződött drámaian a találkozó, hanem amiatt is, hogy Michael Oliver játékvezető a lefújást követően három piros lapot is kiosztott, – köztük Arne Slotnak, a Liverpool vezetőedzőjének is, aki kétmeccses eltiltást kapott. A decemberről februárra halasztott találkozón a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, teljesítménye azonban hagyott kívánnivalót maga után (az osztályzatok is ezt mutatják) – ahogy az egész gárdáé is.

Nemrégiben az együttes korábbi legendás játékosa, Jamie Carragher illette kritikával a 24 éves középpályást, ezúttal a Manchester United ikonja, Rio Ferdinand jellemezte „kínosként“ Szoboszlai egyik megmozdulását.

Szoboszlai Dominik biztosan zavarban lesz, amikor ezt visszanézi. Nem hiszem el, hogy úgy fekszik ott, mintha megsérült volna. Ez igazán kínos

– jegyezte meg a televíziós szakértőként tevékenykedő korábbi hátvéd, utalva arra, hogy a magyar játékos egy, a tizenhatoson belüli ütközés után a földre esett és másodpercekig fel sem kelt onnan. Rio Ferdinand annak ellenére gondolta mindezt, hogy a visszajátszás megmutatta, hogy Vitalij Mikolenko és Szoboszlai kontaktoltak.

Ferdinand 2002 és 2014 között játszott a Manchester együttesben, amelynek színeiben 312 mérkőzésen lépett pályára. 81-szer ölthette magára az angol válogatott mezét, 2023-ban pedig beiktatták a Premier League Hírességek Csarnokába.

A Liverpool 24 fordulót követően magabiztosan, hét ponttal vezeti a Premier League tabelláját. A „vörösök” mögött az Arsenal, a Nottingham Forest, valamint a Chelsea tanyázik 50, 47 és 43 egységgel. A Manchester City csupán az ötödik, míg az ugyancsak magyar válogatott játékost, Kerkez Milost is soraiban tudó Bournemouth a hetedik.

Szoboszlaiék legközelebb február 16-án, vasárnap, a Wolverhampton ellen lépnek pályára az Anfielden.