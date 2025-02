A magyar klub honlapja szerint a két évvel ezelőtt igazolt – hátvédként és középpályásként is bevethető – Csongvai 65 tétmérkőzést játszott fehérvári színekben, és tavaly nyár óta a csapatkapitányi tisztséget is ő töltötte be.

Az AIK bronzérmes lett a bajnokság előző idényében. Az új szezonban a Svéd Kupa küzdelmei pénteken kezdődnek, az élvonal első fordulóját viszont csak március végén rendezik.

Az AIK honlapja szerint a 24 éves futballista – aki korábban a Vasasban és az Újpestben is szerepelt – szerződése 2027. december 31-ig szól, részletezi az ügyletet az MTI.