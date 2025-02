A Bournemouth történetének valószínűleg legjobb Premier League-szezonját futja, és abban a tudatban készülhetett a sereghajtó Southampton elleni déli parti derbire, hogy minden egyes győzelemmel tovább írhatják az együttes históriáját, és kerülhetnek közelebb valamelyik európai kupasorozatban való részvételhez.

Ehhez mérten jól, sőt lehengerlően kezdett a Bournemouth, aminek a kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos. A 14. percben Ryan Christie remek beadását csúsztatta meg Dango Outtara, ezzel megszerezve a vezetést a vendégeknek (0–1).

Két perccel később már a gólszerzők mellé is feliratkozhatott Christie, miután a könnyen megzavarható Southampton-védelem egy eladott labdáját a kiváló szezont futó Justin Kluivert fülelte le, a labda utána hamar a skóthoz került, aki pedig nagyjából húsz méterről gyönyörűen a kapu jobb alsó sarkába tüzelte a játékszert (0–2).

A találkozó 30. perce körül már olléztak a vendégszurkolók, teljes kontroll alatt tartották a találkozót a piros-feketék, és Outtara révén majdnem háromgólos előnnyel zárták az első félidőt.

A szünet után sem lassítottak Kerkezék, az 54. percben Antoine Semenyo ziccerénél hatalmas védést mutatott be Aaron Ramsdale, majd a szöglet után az angol kapus a gólvonalról piszkálta ki Christie fejesét, ezzel életben tartva a „szenteket”.

Az angol kapus védéseit pedig meg is hálálták a csapattársak, a 72. percben Kamaldeen Sulemana szerezte meg a szépítést jelentő találatot, és át is vették a kezdeményezést a hazaiak (1–2). Azonban nem tudta eléggé megszorongatni a Southampton az ellenfelét, a 83. percben pedig egy vendégmegindulást követően Marcus Tavernier talált be, amivel el is döntötte a mérkőzést (1–3).

Fotó: Getty Images Marcus Tavernier ünnepli csapatának harmadik gólját

Kerkeznek csendes meccse volt, nem tudott olyan aktív lenni a támadásoknál, mint máskor, de nem is lógott ki a mezőnyből. Egy blokkolt kapura lövéssel zárta a találkozót, emellett egy helyzetet alakított ki, passzainak 78 százaléka (38/49) volt sikeres.

Az ezzel egy időben játszódó Manchester City–Newcastle-találkozón sem unatkoztak a nézők,

A JANUÁRBAN SZERZŐDTETETT OMAR MARMUS MESTERHÁRMAST SZERZETT, AZ ELSŐ ÉS A HAMRADIK GÓLJA KÖZÖTT MINDÖSSZE 14(!) PERC TELT EL.

A második félidőben is termelte a helyzeteket a City, de gólra egyiket sem sikerült váltani. Végül a csereként beálló James McAtee törte meg a második játékrész gólcsendjét, így a hétközi BL-vereséget egy magabiztos győzelemmel javította a manchesteri gárda.

Az Arsenal a 80. percig nem tudott mit kezdeni a 19. helyen tanyázó Leicester Cityvel. A londoniaknál Kai Havertz sérülése után mindössze három egészséges támadó maradt, Leandro Trossard, Raheem Sterling és a 17 éves Ethan Nwaneri. A 30 éves Sterling csak szenvedett elöl, azonban a megoldást éppen az ő helyére behozott, általában középpályásként játszó Mikel Merino jelentette.

A spanyol futballista csatárokat megszégyenítő módon futballozott az „ágyúsok” ékeként. Előbb Nwaneri pompás beadását váltotta fejjel gólra a 81. percben, majd Trossard lapos passza után be is állította a 2–0-s végeredményt.

A Chelsea péntek este 3–0-ra kapott ki a Brighton otthonában, ezzel sorozatban a hatodik idegenbeli tétmeccsén maradt nyeretlen.

Premier League, 25. forduló:

Leicester City–Arsenal 0–2 (0–0)

Aston Villa–Ipswich Town 1–1 (0–0)

Fulham–Nottingham Forest 2–1 (1–1)

Manchester City–Newcastle United 4–0 (3–0)

Southampton–Bournemouth 1–3 (0–2)

West Ham United–Brentford 0–1 (0–0)

Crystal Palace–Everton 18.30

Pénteken játszották:

Brighton–Chelsea 3–0 (2–0)

Vasárnap játsszák:

Liverpool–Wolverhampton Wanderers 15.00

Tottenham Hotspur–Manchester United 17.30

(Ajánlókép: Alex Livesey, Getty Images)