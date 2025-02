Hagyjuk most az összeesküvés-elméleteket, nézzük csak a szikár számokat: három fordulóval ezelőtt a Real Madrid még hét ponttal előzte meg nagy riválisát, a Barcelonát, most viszont, ha a katalánok hétfőn megverik a Montjuicon a Rayo Vallecanót, Hansi Flick edző csapata pontszámban beéri Carlo Ancelotti legénységét, és jobb gólkülönbsége, de még az egymás elleni eredmény révén is megelőzi a Madridot. Jelenleg ugyanis így fest az élcsoport:

1. Real Madrid 51 pont (52–23) 24 meccsből, 2. Atlético Madrid 50 (39–16) 24 meccsből, 3. Barcelona 48 (64–25) 23 meccsből.

Történt, hogy a Real Madrid az utóbbi három fordulóban a lehetséges 9 pontból csak kettőt szerzett, miután kikapott az Espanyoltól és remizett az Atléticóval és az Osasunával, miközben a Barcelona otthon 1–0-ra lebirkózta az Alavést, 4–1-re nyert Sevillában, és hétfőn a hatodik helyen álló Rayót fogadja. Mivel az Atlético is vesztett négy pontot a két legutóbbi fordulóban, hihetetlen módon összetömörült az éllovas trió.

De ne menjünk el szó nélkül a szombaton az El Sadarban történtek mellett. A 39. percben csak azt láttuk, hogy szóváltás történik Munuera Montero játékvezető és Jude Bellingham között, majd a bíró váratlanul felmutatja a piros lapot az angolnak. Az világosan leolvasható a Real Madrid sztárjának szájáról, hogy hitetlenkedve megkérdezi: Whaaat? Vagyis, szabad fordításban: Ez most komoly?

Bellingham értetlenkedése őszinte volt, hiszen hite szerint semmi sértőt nem mondott Munuera Monterónak.

🗣️ Jude Bellingham: “I am talking to you with respect. F*ck off.”



🗣️ Referee Munuera Montero to Luka Modrić: “He told me ‘F*ck You’.” @MovistarFutbol pic.twitter.com/q8o0Hvu58k — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 15, 2025

Tudniillik szájról olvasó szakember segítségével a spanyol honlapok kiderítették, mit mondott Bellingham. Ezt mondta: I’m talking to you with respect. Fuck off. Ez pedig magyarra körülbelül így fordítható: Tisztelettel beszélek önhöz, basszus…

A spanyol bíró viszont, felszínes lévén az angoltudása, félreértette a szöveget, ahogy az abból is kiderül, amit Luka Modriccsal közölt: Azt mondta nekem, hogy fuck you! Vagyis: b*szódj meg vagy inkább b*szd meg.

Ami azért jóval durvább, mint amit Bellingham mondott.

Érdemes megnézni, mi jelent meg a Real Madrid Fans nevű, vétkes elfogulatlansággal aligha vádolható site-on, összegezve az Espanyol és az Osasuna elleni meccseken történteket.

Munuera Montero:



• 3 penaltis no pitados.



• Agresión a Mbappé no señalada.



• Jude Bellingham expulsado sin motivo.



• Ancelotti amonestado sin motivo.



• Empujón a Fran García sin amarilla.



No es fútbol. Es La Liga 🤢 pic.twitter.com/czx7KU04yn — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) February 15, 2025

A felsorolás meglehetősen súlyos: három meg nem adott tizenegyes, megtorlatlan durvaság Mbappé ellen, Jude Bellingham indokolatlan kiállítása, megmagyarázhatatlan sárga lap Ancelottinak, Fran García átlökése a palánkon megtorlatlanul.

És a végén a spanyol bajnokság jelmondatának gúnyos citálása: Ez nem futball. Ez a La Liga.

De még nincs vége. ugyanez a honlap azt vélelmezi, hogy mindaz, ami történik, a La Liga bosszúja, amiért a Real Madrid február 3-án beadványban tiltakozott a vélelmezett bírói tévedések (csalások?) ellen a szövetség játékvezetői bizottságánál.

El Real Madrid antes del comunicado...



10 penaltis a favor, 0 penaltis en contra, 2 jugadores expulsados y 3 rivales expulsados.



El Real Madrid después del comunicado...



0 penaltis a favor, 2 penaltis en contra, 1 jugador expulsado y 0 rivales expulsados. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 15, 2025

Azaz: a beadvány elküldése előtti időszakban a most folyó bajnokságban 10 büntetőt ítéltek a Real Madrid javára, de egyet sem ellene, két játékost állítottak ki a Madridtól és hármat az ellenféltől, azóta viszont két tizenegyest ítéltek a Madrid terhére, egyet sem a javára, a Madridból kiállítottak egy játékost (Bellinghamet), az ellenféltől viszont senkit sem.

Összeesküvés-elmélet vagy sem, a számok eléggé beszédesek.