Újabb mérföldkőhöz érkezett Németh Hunor, a 17 esztendős magyar labdarúgó a téli felkészülést követően a folytatásban is a dán élvonalat vezető FC Köbenhavn első csapatával készülhet – jelentette be hivatalos honlapján a koppenhágai együttes – írja a játékos ügyeit intéző EM Sports ügynökség hírlevele.

Az U19-es dán bajnokság őszi szezonjában egy gólt, valamint három gólpasszt jegyző középpályás a téli felkészülést az első csapattal dolgozta végig, a januári edzőtáborba is elutazott a társakkal, és több felkészülési mérkőzésen is pályára lépett.

Fotó: EM Sports Németh Hunor

„Sosem kételkedtünk Hunor képességeiben, de minden tehetségnél kérdéses, hogy mikor jön el az ideje az újabb lépcsőfok megugrásának – mondta a klub honlapjának Sune Smith-Nielsen, az FC Köbenhavn sportigazgatója.– Mindig figyelembe kell vennünk a játékos fejlődési ívét, de Hunor edzéseken és felkészülési mérkőzéseken mutatott teljesítményét látva úgy ítéltük meg, hogy eljött az idő a szintlépéshez.”

„Nemzetközi szinten is a toptehetségek között van, rengeteget fut, technikailag nagyon képzett, és a taktikai érettsége is kiemelkedő. Emellett a mentalitása is kifogástalan, és nyomás alatt is remekül teljesít. Folyamatosan azért dolgozik, hogy még jobb játékossá váljon, úgyhogy eljött az ideje, hogy immár a felnőttek között küzdjön a csapatba kerülésért.”

Az U19-es magyar válogatott labdarúgót a Rapid Wien elleni idegenbeli konferencialiga-mérkőzésre, valamint a múlt heti, Heidenheim elleni hazai Ekl-találkozóra már nevezte az első csapat keretébe Jacob Neestrup vezetőedző, ám a bemutatkozásra még várni kell.

„Az utóbbi időszakban elképesztően sokat tanultam, már az első téli edzés előtt nagyon izgatott voltam – mondta a klub honlapjának Németh Hunor. – Örülök, hogy a teljesítményem megütötte az elvárt szintet, boldog vagyok, hogy immár folyamatosan az első csapattal készülhetek. Különleges érzés azokkal együtt edzeni, akikre felnézel, nagyon sokáig vártam arra, hogy köztük lehessek. Most viszont új célokat kell kitűzni magam elé. Első körben szeretnék bemutatkozni az első csapatban, utána pedig egyre több játéklehetőséget szeretnék kiharcolni magamnak az együttesben.”

„Hunor óriási tehetség, az egyik legnagyobb értéke lehet a magyar labdarúgásnak – mondta a játékosról Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa, Németh menedzsere. – Nem szeretnék semmiféle terhet rakni rá azáltal, hogy bárkivel összehasonlítom, de nagyon pozitív vagyok a jövőjével kapcsolatban. Most éppen erre a lépcsőfokra volt szüksége a további fejlődése érdekében, örömteli, hogy a Köbenhavn egészen kis kora óta rendkívül tudatosan építi őt, és évek óta az egyik legnagyobb tehetségként kezeli.”