A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot szerint tizenhárom, döntőszerű mérkőzés vár a bajnokság utolsó harmadához érkezve listavezető együttesére. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató vörösök előtt tornyosuló következő kihívás a hazai pályán augusztus óta veretlen Aston Villa.

Szoboszlai Dominik csapata, az éllovas Liverpool FC akár tízpontosra is növelheti szerda este az előnyét az angol labdarúgó-bajnokságban, ehhez a 29. fordulóból előrehozott mérkőzésen az Aston Villa otthonában kell győznie.

A Bajnokok Ligájában mindkét csapat kihagyhatja a kieséses szakasz első fordulóját, mivel az alapszakaszban az első (Liverpool), illetve nyolcadik (Aston Villa) helyen végeztek, s ezzel egyből a nyolcaddöntőbe jutottak. Jelenleg a Premier League-ben is hasonló a pozíciójuk, a Pool hétpontos előnnyel vezet a második helyen álló Arsenal előtt, a birminghami együttes pedig a kilencedik helyen áll.

A szerdai találkozó favoritja az ötödik forduló óta veretlen vendégcsapat, amelynek külön motivációt jelenthet, hogy győzelem esetén tíz pontra ellép londoni riválisától, s ez a bajnokság hajrájához közeledve megnyugtató előny lenne. A futballstatisztikákra szakosodott Opta adatbázisa alapján dolgozó szuperszámítógép jelen állás szerint 85,8 százalékos valószínűséget ad Szoboszlaiék bajnoki címére. A mutató egy héttel ezelőtt, az Everton elleni városi derbi pótlásáig (2–2) 90 százalék fölötti értéken állt. Az Arsenal elsőségét 14,1 százalékra teszi a szuperszámítógép, míg a címvédő Manchester Cityt 0,1 százalékra becsülik.

Noha a két együttest 22 pont választja el egymástól a tabellán, Arne Slot, a vörösök vezetőedzője kifejezetten kemény csatára számít Birminghamben.

„Tizenhárom bajnokit kell még lejátszanunk a célig, és mindig a következő meccs lesz a legfontosabb, kezdve a Villával idegenben – ami, mint a Wolves elleni hazai mérkőzésünk, ismét különösen nehéznek ígérkezik. De mindenkinek az lenne: remek hazai mérlegük van, talán még jobb is, ha este játszanak, szóval tudjuk, hogy nagy kihívás vár ránk szerda este. De mi is elég jó mérleget tudhatunk magunkénak idegenben ebben a szezonban (konkrétan még nem kapott ki a csapat bajnokin – a szerk. megjegyzése), általánosságban is egész jól teljesítettünk eddig az idényben. Szóval szerintem olyan mérkőzés jön, amit mindenki joggal vár, mindenki joggal akarja látni, mire megy a két csapat egymás ellen” – mondta a holland szakember a találkozót felvezető sajtótájékoztatóján.

Az Aston Villa kisebb hullámvölgyben van, az utóbbi négy bajnokiján három döntetlen és egy vereség volt a mérlege, otthon viszont eddig mindössze egyszer kapott ki a mostani idényben – még augusztusban, az Arsenaltól.

A Liverpool alapemberei közül a bokasérüléssel bajlódó Cody Gakpo valószínűleg, az idény eddigi része alapján alapembernek kevésbé nevezhető Joe Gomez biztosan kihagyja a birminghami túrát. Mivel Curtis Jones eltiltása lejárt, valószínűleg kezd – a Mersey-parti derbin állították ki a meccs végi kakaskodásban játszott szerepe miatt –, és a Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Szoboszlai trió valamelyike kaphat pluszpihenőt. A Slot által alkalmazott rotáció alapján a legkevésbé sem lenne meglepő, ha honfitársunk lenne a kimaradó, tekintve, hogy a legutóbbi hat bajnokiján kivétel nélkül kezdett, négy mérkőzést végig is játszott a Premier League-ben, ezzel az említett hármas legfoglalkoztatottabb tagja volt január közepe óta.

Noha a tréner sajtótájékoztatóján tizenhárom döntőhöz hasonlatos meccsről beszélt, érdemes megjegyezni, hogy a 19-szeres bajnokra hétvégén a Villa elleni csörténél valamivel talán még fontosabb, a liga egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű csatája vár: a gyengélkedő, jelenleg negyedik helyen tanyázó címvédő, a Manchester City otthonába látogat majd.

A találkozót a március 16-ai Ligakupa-döntő miatt kellett előrehozni. A Wembley-ben rendezett meccsen a Pool – címvédőként – a Newcastle United ellen szerezheti meg a szezon első jelentős trófeáját.

(MTI / Index)

(Borítókép: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images Hungary)