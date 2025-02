Igaz csak az edzésen szerzett, ám így is pazar góllal hangolt az Aston Villa elleni idegenbeli bajnokira Szoboszlai Dominik, az angol futballbajnokságban élen álló Liverpool FC magyar légiósa.

A Liverpool a csapat keddi edzéséről fotókat és videókat is megosztott a közösségi oldalán, és az egyik videón azt láthatjuk, hogy az egymás közötti játékban Szoboszlai Dominik közelről nagy gólt lő a kapuba, a klub X-oldalán a szerkesztő meg is dicsérte egy „rakétás” emojival – szúrta ki a Magyar Nemzet.



A megosztott felvételnél rengeteg a pozitív reakció, nem túlzás, a Liverpool-drukkerek dobtak egy hátast attól, micsoda lövőerőről tett tanúbizonyságot csapatuk 24 esztendős játékosa. Igaz, néhányan azért aggódtak a kapuban álló csapattárs testi épségéért is...





Volt olyan brit lap, melynek szerkesztői a videó láttán egészen odáig mentek, hogy a találatot amolyan bosszúüzenetként értelmezzék, méghozzá a Szoboszlait az elmúlt hetekben többször is kritikával illető klublegendának, Jamie Carraghernek címezve...

A magyar középpályás remek lövéseire élesben is nagy szüksége lesz a Liverpoolnak: a csapat szerda este Birminghamben, a 9. helyen álló, az előző idényt azonban negyedikként záró Aston Villa otthonában lép pályára, vasárnap aztán a címvédő Manchester Citynél vendégeskedik. A hét végére tíz pont fölé is nőhet a csapat előnye a tabella első helyén – igaz, a közvetlen üldöző Arsenallal szemben egy mérkőzéssel többet lejátszva.

Maradva a szerdai megmérettetésnél, a találkozó favoritja az ötödik forduló óta veretlen vendégcsapat, miközben az Aston Villa kisebb hullámvölgyben van, az utóbbi négy bajnokiján három döntetlen és egy vereség volt a mérlege. Ugyanakkor a Pool véletlenül sem mehet biztosra: a Villa a 2024–2025-ös kiírásban eddig csak egyszer szenvedett vereséget hazai pályán – azt is még augusztusban, az Arsenallal szemben.

„Tizenhárom bajnokit kell még lejátszanunk a célig, és mindig a következő meccs lesz a legfontosabb, kezdve a Villával idegenben – ami, mint a Wolves elleni hazai mérkőzésünk, ismét különösen nehéznek ígérkezik. De mindenkinek az lenne: remek hazai mérlegük van, talán még jobb is, ha este játszanak, szóval tudjuk, hogy nagy kihívás vár ránk szerda este. De mi is elég jó mérleget tudhatunk magunkénak idegenben ebben a szezonban [konkrétan még nem kapott ki a csapat bajnokin – a szerk.], általánosságban is egész jól teljesítettünk eddig az idényben. Szóval szerintem olyan mérkőzés jön, amit mindenki joggal vár, mindenki joggal akarja látni, mire megy a két csapat egymás ellen” – mondta a vörösök szakvezetője, Arne Slot a találkozót felvezető sajtótájékoztatóján.

A futballstatisztikákra szakosodott Opta adatbázisa alapján dolgozó szuperszámítógép jelen állás szerint 85,8 százalékos valószínűséget ad Szoboszlaiék bajnoki címére. A mutató egy héttel ezelőtt, az Everton elleni városi derbi pótlásáig (2–2) 90 százalék fölötti értéken állt. Az Arsenal elsőségét 14,1 százalékra teszi a szuperszámítógép, míg a címvédő Manchester Cityt 0,1 százalékra becsüli.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

20.30: Aston Villa – Liverpool

(Borítókép: Szoboszlai Dominik edzés közben a labdával. Fotó: Getty Images Hungary)