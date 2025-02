Noha több brit forrás – és mi magunk is – a pihentetését valószínűsítette, Szoboszlai Dominik neve ezúttal is ott van a Liverpool FC bajnoki kezdőjében. Az angol élvonal (Premier League) élén álló együttes a Ligakupa-döntő miatt a 29. fordulóból előrehozott mérkőzésen a 9. helyen álló Aston Villa otthonában szerepel szerda este.

Nem tört meg a január közepe óta tartó sorozat, Szoboszlai Dominik zsinórban hetedszer is a Liverpool bajnoki kezdőjének tagja – derült ki a klub hivatalos felületein közölt összeállításból. Mivel a vörösök erőltetett menetben vannak, s hétvégén a címvédő Manchester City otthonában vívnak rendkívül fontos rangadót, több brit forrás is úgy számolt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya lehet az egyik, akinek Arne Slot vezetőedző a rotáció részeként extra pihenőt biztosít majd Birminghamben. Slusszpoén, hogy a Liverpool épp a magyar válogatott csapatkapitányának arcképével adta el a kezdőről készült vizuált.

Our side to take on Aston Villa 👊 #AVLLIV — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2025

Mint megírtuk, az éllovas akár tízpontosra is növelheti este az előnyét az angol labdarúgó-bajnokságban, ha győzni tud az előző idényben negyedik helyet szerző, most a tabella kilencedik pozícióját elfoglaló Aston Villa otthonában. A feladat ugyanakkor egyáltalán nem könnyű: az Arsenalon kívül egyetlen riválisnak sem sikerült elvinni a három pontot a Villa Parkból ebben a kiírásban, a londoniak sikere is hat hónappal korábban, augusztusban jött össze (0–2).

Bár a szerda esti mérkőzés két főszereplőjét 22 pont választja el egymástól a tabellán, Arne Slot a találkozót felvezető sajtótájékoztatóján – épp a birminghamiek kiváló hazai sorozatára utalva – kiemelte, kőkemény meccs vár fiaira. Talán ennek is köszönhető – City-meccs ide vagy oda –, hogy minimálisan nyúlt a csapatához.

„Tizenhárom bajnokit kell még lejátszanunk a célig, és mindig a következő meccs lesz a legfontosabb, kezdve a Villával idegenben – ami, mint a Wolves elleni hazai mérkőzésünk, ismét különösen nehéznek ígérkezik. De mindenkinek az lenne: remek hazai mérlegük van, talán még jobb is, ha este játszanak, szóval tudjuk, hogy nagy kihívás vár ránk szerda este. De mi is elég jó mérleget tudhatunk magunkénak idegenben ebben a szezonban (konkrétan még nem kapott ki a csapat bajnokin – a szerk. megjegyzése), általánosságban is egész jól teljesítettünk eddig az idényben. Szóval szerintem olyan mérkőzés jön, amit mindenki joggal vár, mindenki joggal akarja látni, mire megy a két csapat egymás ellen” – mondta a holland szakember.

A teljes képhez tartozik, hogy az Aston Villa kisebb hullámvölgyben van, az utóbbi négy bajnokiján három döntetlen és egy vereség volt a mérlege.

Ami Szoboszlait illeti, a január közepe óta tartó időszakban már így is a középpálya legfoglalkoztatottabb tagja volt Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Harvey Elliott vagy épp Endo Vataru mellett. A 2024–2025-ös idényben egyébként először esik meg vele, hogy sorozatban hét bajnokin kezd. Az idényrekordja eddig zsinórban hat PL-meccs volt, míg eddigi liverpooli pályafutása során 18. Utóbbi még Jürgen Klopp irányítása alatt, 2023 őszén jött össze.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

20.30: Aston Villa–Liverpool

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Liverpool keddi edzésén. Fotó: Nikki Dyer – LFC / Getty Images Hungary)