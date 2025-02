Szokott erőtől duzzadó játékát nyújtotta Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatában a Villa Parkban, és akár a mezőny legjobbja is lehetett volna a 2–2-re végződő meccsen, ha nem fejeli Tielemanshoz a labdát az Aston Villa egyenlítő gólja előtt, illetve ha a végén nem passzol a pocsékul játszó Darwin Núneznek, hanem maga értékesíti a helyzetet. Így maradnak a 6-os és 7-es érdemjegyek a 9-esek helyett.

Nem csoda, hogy Arne Slot, a Liverpool menedzsere szerint inkább félig üres, semmint félig tele volt a pohár az Aston Villa elleni idegenbeli 2–2-es döntetlen után, amellyel gyilkos menetelés közepéhez értek a Vörösök, akik tizenöt nap leforgása alatt öt bajnoki mérkőzés játszanak Angliában. Az oly sokat emlegetett xG, vagyis a helyzetek alapján várható gólok aránya 2,51:0,67 volt a vendégek javára, mégis meg kellett elégedniük egyetlen ponttal a megérdemelt három helyett.

Ludas Szoboszlai

És ebben sajnos Szoboszlai Dominik is ludas, mert ha nem annyira önzetlen, és nem kínálja tálcán a labdát Darwin Núneznek, hanem maga rúgja be a győztes gólt, akkor a társak a vállukon vitték volna le a pályáról a magyar sztárt.

Persze, így sem rosszak az osztályzatok, továbbá Arne Slot végig a pályán tartotta a csapat dinamóját, de akkor is...

Skysports.com: 7.

Thisisanfield.com: 6. Többször is jó helyzetbe került, de nem jutott el hozzá az utolsó passz. Megpróbált fejjel tisztázni, amikor Alisson már majdnem megkaparintotta a labdát, ami pechjére Tielemanshoz került, aki berúgta. Ahogy mindig, most is élen járt a letámadásban, nem engedte, hogy a Villa kihozza a labdát. Volt egy nagy helyzete szünet után, amikor Núnezhez akart passzolni, ahelyett, hogy rálőtte volna.

Tielemans gólja 0:40-nél, a kihagyott helyzet a végén

Goal.com: 6. Energikus játék, egy jó lövés, amit kivédett Dibu Martínez, és a végén az óriási helyzet, amelynél talán nem kellett volna passzolni a lövés helyett.

Dailymail.co.uk: 7,5. A Liverpool legjobbja volt támadásban, a magyar válogatott csapatkapitánya újra meg újra átszáguldott a középpályán, és egyik helyzetet alakította ki a másik után.

Si.com: 7,2.

Express.co.uk: 7. Felszabadítónak szánt fejese pont Tielemans lábára szállt, ebből lett a Villa egyenlítő gólja. Viszont fantasztikusan fizikális játéka roppant fontos volt. Tisztára játszotta Darwin Núnezt a győztes gólhoz, de az uruguayi elhibázta.

90min.com: 7,2.

Liverpool.com: 6. Kiemelkedő volt a szorgalma és a munkabírása, mint általában, jóllehet a védekezésben pontosabb is lehetett volna. Pontatlan felszabadító fejeséből egyenlített Tielemans, továbbá lemaradt Watkinsról a második Villa-gólnál.

Fotmob.com: 7,1.

Whoscored.com: 6,9.

Liverpoolecho.co.uk: 6. Tele volt energiával, kiválóan teljesített a letámadásban, majdnem gólt rúgott Martíneznek, de amikor nála volt a labda, nem tűnt ki az első félidőben. Sajnos ő hozta össze a Villa egyenlítő gólját, a hajrában pedig nem kellett volna passzolnia a borzalmasan futballozó Núneznek.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

PREMIER LEAGUE, 29. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Aston Villa–Liverpool 2–2 (Tielemans 38., Watkins 45+3., ill. Szalah 29., Alexander-Arnold 61.)