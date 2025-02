Abban az esetben, ha Pep Guardiola szerződése lejárta előtt távozna a Manchester City labdarúgócsapatának kispadjáról, a klub vezetősége ebben nem akadályozná meg – erről számoltak be legfrissebb brit sajtóértesülések.

A spanyol szakember irányításával leggyengébb szezonját futja a Manchester City – a hétközben tükörsimán esett ki a Bajnokok Ligájából, összességében pedig már 13 tétmérkőzésen elszenvedett vereségnél jár a csapat.

Ennek ellenére a Citynek még jó esélye van arra, hogy megkaparintsa az egyik Bajnokok Ligája-indulást érő helyet az angol bajnokságban, valamint az FA-kupában is érdekelt még. A sérüléshullám és a rendkívül rossz mutatott játék azonban megviseli Guardiolát – így jó ideje arról pletykálnak a brit sajtóban, hogy távozhat a kispadról a szakember.

Ugyan Guardiolának 2027-ig nyaráig érvényes szerződése van a klubbal, de a The Telegraph most arról számolt be, információik szerint a City vezetősége nem állná útját a spanyol edzőnek, ha ő az azonnali távozás mellett döntene.

Fotó: Getty Images

Arról ugyan nincsen szó, hogy a manchesteri klub vezetőségében téma lenne Guardiola menesztése, de Haldun al-Mubarak elnök sem marasztalná a spanyolt, ha ő úgy döntene, hogy befejezi tevékenységét a kispadon.

Szintén a manchesteriekhez kapcsolódó hír, hogy a Real Madrid elleni BL-visszavágón megsérült John Stones jó ideig nem állhat a csapat rendelkezésére, valamint Erling Haaland játéka – aki pályára sem lépett a Bernabeuban – még mindig kérdéses a hétvégi, Liverpool elleni bajnoki rangadón.