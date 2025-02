Dárdai Bence, a VfL Wolfsburg labdarúgója a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a nemzetközi szövetség (FIFA) is jóváhagyta – adta hírül az MTI.

A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik.

A játékosként 61-szeres válogatott, majd a Hertha BSC vezetőedzőjeként és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Dárdai Pál legkisebb fia Berlinben született, 2021 óta rendszeresen szerepelt a német utánpótlás-válogatottakban. Tagja volt a 2023-ban Magyarországon U17-es Európa-bajnoki címet szerző együttesnek is. Testvéreihez, Palkóhoz és Mártonhoz hasonlóan ő is a Hertha BSC-ben nevelkedett, ahonnan tavaly nyáron igazolt az élvonalbeli Wolfsburghoz. A német első osztályban eddig 11 mérkőzésen egy gólt szerzett, a Német Kupában pedig háromszor lépett pályára.

A játékos január végén még azt válaszolta a magyar válogatottal kapcsolatos kérdésre, hogy meglátja, mit hoz a jövő.

„Nagyon örülök, hogy a jövőben a magyar válogatottat erősíthetem” – nyilatkozta Dárdai Bence az MLSZ honlapjának. A frissen honosított labdarúgó izgatottan a közös munka miatt, és nagyon várja, hogy a Puskás Arénában is pályára léphessen a nemzeti csapatban.

Ugyanitt Marco Rossi szövetségi kapitány is kifejtette véleményét. Rossi január 24-én a Kiel elleni Bundesliga-meccsen látogatta meg Dárdai Bencét, akit pechjére ezen a mérkőzésen nem játszatott Niko Kovac, a Wolfsburg edzője. Ettől függetlenül érdemi beszélgetést folytattak, amelynek egyértelmű volt a rezüméje: Bence a magyar válogatottban akar futballozni.

Nagyon örülök, hogy Bence csatlakozik hozzánk – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Régóta pontosan tudjuk, milyen potenciál rejlik benne, de időt akartunk adni neki, hogy az új csapatába zavartalanul be tudjon illeszkedni, és hogy fiatal játékosként ezt a nehéz és roppant felelősségteljes döntést nyugodtan és magabiztosan tudja meghozni. A rendkívül pozitív személyes beszélgetésünket követően Bence készen áll rá, hogy csatlakozzon hozzánk. Fiatalon majdnem mindig 10-esként játszott, majd később lett középpályás, 8-asként és 6-osként is játszott már, főként utóbbi pozícióban számolunk vele mi is. Nagyon jól lát a pályán, mindkét lábával nagyon ügyes és rendkívül technikás, nyugodt, higgadt labdarúgó. Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznára lesz a csapatnak.

Sajnos az utóbbi időben nem nagyon jut szóhoz klubcsapatában, de ez nem befolyásolja azt, hogy Rossi kíváncsi rá, és számol vele.

A magyar válogatott március 20-án Isztambulban, 23-án pedig a Puskás Arénában játszik Törökországgal, a tét a Nemzetek Ligája A osztályában maradás. A FIFA döntése alapján Dárdai Bence akár már ezen a két mérkőzésen is pályára léphet.