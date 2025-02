A FIFA országváltási honlapján pénteken jegyezték be, és szombaton vált közismertté, hogy Dárdai Bence, a Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg 19 éves labdarúgója a magyar válogatottat választja felnőttként. A legkisebb Dárdai fivér korábban szerepelt a német korosztályos válogatottakban.

Dárdai azok után tette le a garast a magyar válogatott mellett, hogy a közelmúltban tárgyalt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal.

Döntése után a saját Instagram-profilján, német nyelven indokolta meg döntését, amelynek fordítását közöljük:

Mint azt már tudjátok, hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy a két bátyámhoz hasonlóan a jövőben én is a magyar válogatottban szeretnék játszani. Németországban születtem, Németországban nőttem fel, és a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) képzett engem. Nagyon hálás vagyok ezért, és mindig is az leszek. Köszönet illeti az edzőimet és a tisztségviselőket, akik a szövetségnél megadták nekem a lehetőséget. Ezzel együtt a gyökereim Magyarországon vannak, a szívem és a családtagjaim szíve is Magyarországért dobog, és nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a magyar felnőttválogatottban szerepelhessek.

Végül immár magyarul tette hozzá:

Már nagyon várom, hogy találkozzunk a Puskás Arénában.

A bejegyzés alatt hemzsegtek az üdvözlő sorok.

_.balazs_: Üdv köztünk, Bence!

paulina_nbll: Isten hozott, Bence! Valóban testvérek között leszel!

czombospatrik10: Üdv itthon!

feri_horvath: Ez a beszéd, Dárdai family!

sztverika: Drága Bence! Köszönjük, hogy így döntöttél! Isten hozott a magyar válogatottban, boldoggá tettél minket!

Még Curtis, az újpesti rapper is megnyilvánult:

curtis4ker: huhuhuhu!

És végül egy szomorú német hozzászólás:

melanie_hentschel83: Ein großes Verlust für Deutschland aber Du gehst Deinen Weg. Very proud of you Bence.

Magyarul: Nagy veszteség Németországnak, de csak menj az utadon! Nagyon büszkék vagyunk rád, Bence!