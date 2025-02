Nemcsak a Liverpool, hanem Szoboszlai Dominik is parádézott vasárnap az Etihadban a Manchester City elleni Premier League-rangadón. Honfitársunk góllal és gólpasszal jeleskedett, felszántotta a pályát, Mohamed Szalahhal együtt a mezőny legjobbjának bizonyult. Az osztályzatok is ehhez méltók.

Minden különösebb ömlengés helyett idézzük a Liverpool.com értékelését Szoboszlai Dominik játékáról a Manchester City ellen:

Szoboszlai szuper volt! Sohasem áll meg, sohasem látszik rajta a fáradtság, mindig duzzad az energiától. Gyakorlatilag egy pillanatra sem pihen meg, a magyar középpályás kilencven percen át friss. Amikor ott volt az alkalom, kapura lőtt, mindig a legjobb döntést választotta. És meg is lepte ezzel Edersont, kétgólosra növelve az előnyt.

Hát igen, tényleg ez volt Szoboszlai egyik legjobb meccse a Premier League-ben, bár most már oly sok nagyon jó mérkőzése volt, hogy nem árt óvatosan bánni a szuperlatívuszokkal.

És most a remek érdemjegyek!

Thisisanfield.com: 9. Sok szurkoló több gólt és gólpasszt várt Szoboszlaitól, hát most kitett magáért az Etihadban! A magyar játékos gyönyörű gólpasszt adott szöglet után Szalahnak, lazán odasimogatva a labdát az egyiptominak, majd egy lapos ballábas lövéssel maga is betalált. De ezenkívül a futóteljesítménye is elképesztő volt, mint általában.

Whoscored.com: 8,1.

Fotmob.com: 8,4.

Nbc.com: 7,5. Erős teljesítmény, nem is vitás.

Sportskeeda.com: 9. Szoboszlai egyszerűen mesés teljesítményt nyújtott! Adott egy gólpasszt Szalahnak, majd maga is bevert egy gólt. Csodás!

Express.co.uk: 8. Csinos passzal készítette elő Szalah gólját, amivel vezetéshez jutott a Liverpool. Szünet előtt ő maga duplázta meg a vezetést, egy olyan okos lövéssel, amitől földbe gyökerezett Ederson lába. Nagyon jó teljesítmény.

Givemesport.com: 8. Gyönyörű gólt lőtt, és mindvégig fáradhatatlan volt, a labda nélkül is.

Liverpool.com: 8. Egyike azon középpályásoknak, akik duzzadnak az energiától, jóllehet rengeteg játékperc van a lábukban. Ő lőtte a második gólt, és soha, egy pillanatra sem állt le. Még az is lehet, hogy az alagútban is futott Anthony Taylor játékvezető után, merthogy nála volt a labda...

90min.com: 8,4.