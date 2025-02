Robbie Keane arcára idén először odaköltözött a mosoly a 3–1-es győzelem hatására. Az első kérdés arra vonatkozott, milyen érzés megszerezni az első győzelmet a Ferencvárossal?

Jó érzés győzni, de még milyen jó! Az volt a tervünk, hogy az elején maximális intenzitással nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Ez sikerült is, gyorsan szereztünk két gólt, amivel érdemben el is döntöttük a meccset. Kontrolláltuk a mérkőzést, a második félidőben is.

Három gólt szerzett a csapat, ez azt jelenti, megindult felfelé? Így szólt a következő kérdés.

Az elmúlt négy meccsünkön is voltak helyzeteink, csak kihagytuk azokat. Persze, hogy örülök a három gólnak, lőhettünk volna többet is, reméli, most már beindult a gépezet. Igen, bízom a felzárkózásban.

Tóth Alex remekelt, Naby Keita is bemutatkozott, igaz, csak hat percet töltött a pályán, utóbbi játéka mit jelent a csapatnak?

Nagyon örülök, hogy Naby végre játékperceket kapott, de az az igazság, még hosszú út van előtte. Alextől sok gólt és gólpasszt várunk, rengeteg energia van benne, gyors lábai vannak. Szép jövő előtt áll.

Pető Tamás, a Fehérvár trénere kissé rezignáltan összegzett.

Két részre bontanám a meccset, az első negyedóra dráma volt nekünk. Aztán egy kicsit összeszedtük magunkat a két bekapott gólt után. A második félidő elején a berúgott tizenegyesünk után reménykedtem, de nem sikerült. Sok gyenge egyéni teljesítmény volt, ezért is kiabáltam az öltözőben, ami talán be is hallatszott a sajtószobába.

Megkérdeztük, van-e nyomás a csapaton, fenyeget-e a kiesés?

Nyilván nem könnyű a helyzetünk, de még hat csapat hasonló cipőben jár, mint mi. Még nagy baj nincsen, de el kell kezdeni pontokat gyűjtögetni. A három védőnk most játszott először együtt. Nem is működött jól ez a részleg. Igen, leteremtettem őket az első negyedóráért. Sok problémával küszködtünk. Mindig történik valami, ami miatt nem lehetünk jobbak. Harcolunk.

A sajtótájékoztató vége átment monológba. Pető azt panaszolta, hogy ebben a szezonban már harmadszor kell csapatot építenie, mert alig maradtak már azok közül, akikkel elkezdte a bajnokságot. Idő nincs, jövő héten Debrecenbe utaznak, utána pedig Kecskemétre, ezen a két meccsen nagyon sok múlik. Petőnek olyan játékosokat kell kutyafuttában beépítenie, akik fél éve nem játszottak...