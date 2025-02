Winston Churchill-lel szólva vasárnap kora délután még nem lehetett megmondani, hogy a pilseni szégyenletes kiesés az Európa-liga playoffkörében vajon a kezdet vége volt-e, vagy a vég kezdete. Mármint a Ferencváros labdarúgócsapata szempontjából.

De nem volt idő a sebek nyalogatására, mert vasárnap a zöld-fehérek Székesfehérváron léptek fel a nyolcadik helyen szerénykedő Fehérvár FC otthonában. Előzőleg szombaton a népligeti „Fradi-városban” afféle válságstáb vagy inkább tetemre hívás volt napirenden, a ferencvárosi vezérkar – Kubatov Gábor klubelnök, Orosz Pál, a zrt. vezérigazgatója, Hajnal Tamás sportigazgató és Robbie Keane vezetőedző – lelkére beszélt a játékoskeret tagjainak, olvashatjuk az ulloi129.hu-n.

Kellett is a vezetői fejmosás, mert a szombati eredmények hatására a fehérvári meccs előtt így festett az NB I élcsoportja:

1. Puskás Akadémia 44 pont, 2. Paks 37, 3. Ferencváros 36 (20 meccsből).

Ilyesmire, mármint nyolcpontos hátrányra az éllovas mögött, 21 forduló elteltével, még egyszer sem volt példa a Fradi hat éve tartó hazai diadalmenete során. És ha a fehérvári nosztalgia-rangadó után is megmaradt volna ez a differencia, akkor már komoly pánikroham uralkodhatott el a Népliget környékén.

Amúgy Robbie Keane vezetőedző is elégedetlen volt a pilseni produkcióval, mert a fradi.hu-n így fogalmazott:

Egyértelműen intenzívebben, gyorsabban, agresszívebben kell játszanunk, mint a Plzen ellen. Nem vettük fel a versenyt a játék egyik elemében sem, sokkal minőségibb futballt kell produkálnunk. Különösen a támadóharmadban kell javulnunk, helyzeteket kell kialakítanunk, amiket értékesítenünk is kell. Mindenkitől jó teljesítményt várok el, aki pályára lép, és megkapja a lehetőséget a bizonyításra.

A kelenföldi pályaudvaron vasárnap délután beszélgettem egy Fradi-drukker házaspárral, akik nem voltak kint Pilsenben. Hallottak a szombati, népligeti megbeszélésről, és az volt a véleményük, hogy Hajnal Tamás sportigazgató nem megfelelő légiósokat gyűjtött össze, nem látni Rommenséken, hogy megfeszültek volna Pilsenben. És Kubatov Gábor fellengzős nyilatkozatát is elhibázottnak érezték, amellyel azt ígérte, hogy megverik csütörtökön a cseheket, és továbbjutnak. Ami szó szerint így hangzott: „Elmegyünk szépen Csehországba, és jól elverjük az ellenfelünket”. Az eredmény, a 3–0-s sima vereség és kiesés közismert.

Pilsenben megismerkedtem két magyar szurkolóval még a meccsnap előtt, szerdán, az egyik csapszékben. (Van egy-kettő a nyugat-csehországi városban...) Szándékosan írom azt, hogy magyar, mert csak az egyikük volt Fradi-drukker, aki a Békés megyei Méhkerékről érkezett, a másik szimplán magyar szurkoló volt, aki mindig a magyar csapatnak drukkol. (Ilyen is van.) Szóval, velük azóta is tartom a kapcsolatot, és Péter (nem a méhkeréki, mert ő Laca) elújságolta, hogy rendkívül cudarul bántak velük Pilsenben a biztonságiak. Amikor rákérdeztem, hogy vajon meg is verték őket a csehek, gyorsan visszakérdezett. „Milyen csehek? A Fradi Security csicskáztatott bennünket! Ott kellett ácsorognunk a stadion előtt, és csak öt perccel a kezdés előtt engedtek be a helyünkre!”

Hát ilyen előzmények után kezdődött vasárnap kora este a Fehérvár FC– Ferencváros-mérkőzés a labdarúgó NB I 21. fordulójában. A csapatok így álltak fel:

Fehérvár FC: Nagy – Petrov, Kalandadze, Spandler, Szerafimov, Mario – Melnyk, Szabó B., Pető – Holender, Stafanelli.

FTC: Gróf – Makreckis, Cissé, Gartenmann, Ramirez – Romao, Abu Fani – Traoré, Kehinde, Tóth Alex – Varga B.

Robbie Keane a teljes támadószekciót lecserélte a pilseni alakulathoz képest, ami nem is meglepő, mert Saldanháék semmit sem mutattak a Doosan Arenában.

A szombati fejmosás nyilván hatott, mert óriási lendülettel kezdett a Fradi, és már a második percben megszerezte a vezetést. Jobboldali akció végén Varga középre tette a labdát, Abu Fani berobbant, és közelről bevágta. 0–1.

A 6. percben majdnem Puskás-díjas gólt lőtt a Vidi. Simut beadását Pető Milán, az edző fia ollózva küldte kapura, de Gróf bravúrral védett. Apró szépséghiba, hogy les volt. Az ellentámadásból viszont már 2–0-ra vezetett a Fradi. Tóth Alex Makreckishoz passzolt, ő pedig a jobbösszekötő helyéről, 12 méterről a jobb sarokba lőtt, 0–2.

A 14. percben nem sok hiányzott a fehérvári gólhoz, Simut közeli lövését a gólvonalról vágták ki a ferencvárosi védők.

A 21. percben Traoré tekerését védte szépen Nagy Gergely. Osztálykülönbség volt a két csapat között, az ember azon töprengett, miért nem tudott így játszani csütörtökön a magyar bajnok. Talán azért, mert Pilsenben a Viktoria volt az ellenfél...

A 30. percben Ramírez távoli lövését védte szépen Nagy. Öt perccel később Kehinde közeli lövése akadt el a fehérvári kapusban. Most már mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a Vidi, csak ekkorra már elment a meccs.

A második félidőre maradt némi izgalom, mert az 55. percben Stefanellit felvágták a tizenhatoson belül, tizenegyes. A büntetőt Szabó Bálint panenkával értékesítette. 1–2.

Rákapcsolt a Fradi, levegőben lógott a harmadik vendéggól. Közben egyéb izgalom is akadt, mindkét kemény mag kifeszítette „A szurkoló nem bűnöző” feliratú transzparenst, majd uniszónóban elkezdte ócsárolni az MLSZ-t, vélelmezve, hogy a szövetség dolgozói saját nemük képviselőihez vonzódnak.

Aztán a 85. percben vége volt az izgalmaknak: addig pattogott a labda a hazai ötösön, míg Ben Romdhane-hoz került, aki belsővel a hosszú sarokba tekerte. 1–3.

Végre Naby Keita is bemutatkozott a Fradiban.

A 87. percben Varga Barnabás elhibázhatatlannak tűnő helyzetben 11 méterről fölélőtt, így az eredmény már nem változott. A Ferencváros első bajnoki győzelmét aratta Robbie Keane irányításával, és öt pontra csökkentette hátrányát az éllovas Puskás Akadémia mögött.

Labdarúgó NB I, 21. forduló

Fehérvár FC – Ferencváros 1–3 (0–2).

Gólok: Szabó B. (56., 11-esből), ill. Abu Fani (2. ), Makreckis (7.), Ben Romdhane (85.)