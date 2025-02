Kijelenthető, nem csak Liverpoolban kelti jó hírét hazánknak Szoboszlai Dominik, Manchesterben a rivális klubok drukkerei is pontosan tudják, hogy az angol bajnoki listavezető színeiben szereplő nyolcas magyar válogatott futballista. Az esti Manchester City–Liverpool-rangadó előtt a helyiekkel beszélgettünk az esélyekről, valamint a Bajnokok Ligájából már a nyolcaddöntő előtt kiesett „égszínkékek” gyengélkedésének okairól. A szurkolók egyetértettek az angol szakírók által megfogalmazott véleménnyel, mely szerint hosszú idő után először a Liverpool esélyesebb a két csapat Manchesterben lejátszott bajnokiján is.

Akár negyven százalékos leárazás! – hirdeti a Manchester City stadionja mellett található szurkolói gigaüzlet Erling Haaland, Kevin De Bruyne és Phil Foden neve mellett. No nem a futballisták játékjogát, hanem a névmásukkal ellátott idei futballmezeket lehet megvásárolni igen jelentős kedvezménnyel. Nem feltétlenül szokatlan, hogy a szezon utolsó harmadához érve akcióznak az ilyen üzletek, valahol mégis jelképes, hogy a négyszeres címvédő, ám jelen állás szerint még a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulásért is gyötrelmes csata előtt álló klubnál lassan csak így kelnek el a szurkolói szerelések...

Függetlenül a vasárnap esti Manchester City–Liverpool-rangadó kimenetelétől, ez a szezon már aligha lesz olyan az Etihadban, amiről a drukkerek, illetve a többségi tulajdonos Manszúr bin Zájed sejk álmodozott a nyár közepén. A Josep Guardiola vezette alakulat legutóbbi tíz tétmeccséből csak ötöt nyert meg, s bár bajnoki formája valamelyest javult az évtizedes mélypontot hozó november-decemberhez képest (tizenhárom tétmeccsen mindössze egy győzelem), a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája playoffban esélye sem volt a továbbjutásra. 6–3-as összesített veresége után tizenegy év elteltével először történt meg a csúfság a manchesteriekkel, hogy ne legyenek ott az első számú európai kupasorozatban minimum a nyolcaddöntőben.

Az is hasonlóan rég, lassan kilenc és fél éve esett meg legutóbb, hogy a City odahaza bajnokit veszítsen ma esti ellenfele, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC ellen. Most azonban a brit szakírók többsége szerint jó – ha nem is egyértelmű – esély van erre is. Paul Joyce, a The Times tudósítója úgy számol, a térdproblémákkal küzdő Haaland aligha lesz kezdő, és bár Omar Marmus egyre jobban beilleszkedik, az „egyiptomi csúcstalálkozóból” a bombaformát futó Mohamed Szalah jöhet ki jobban. A futballstatisztikákra és adatbázisépítésre szakosodott Opta szuperszámítógépe szerint 38,7 százalék a Liverpool-győzelem valószínűsége, a szimulációk 35,3 százalékában kerekedett felül manchesteri együttes, míg 26 százalékban született döntetlen.

Nem óriási fölénnyel, de mégis csak a vendégek felé billen a mérleg nyelve tehát itt is.

Noha hazai pályán még mindig kiemelkedően jó az égszínkék együttes rekordja, legutóbb majdnem két évvel ezelőtt, 2023 áprilisában tudta legyőzni Guardiola csapata a Liverpoolt. Azóta két döntetlen mellett egyszer nyertek a vörösök. Azon a mérkőzésen Szoboszlai kifejezetten jól futballozott és meghatározó szerepe volt a sikerben, vasárnap pedig minden bizonnyal szintén kezdő lesz a rangadón.

Manchesterben és Liverpoolban sem lehetett sok előjelét látni a hétvégi csúcsmeccsnek, ahogy a mondás is tartja, jó bornak nem kell cégér. Az Etihad stadion környékén akadt néhány elektronikusan frissülő óriásplakát – és ennyi. Felesleges is lett volna reklámozni, hiszen a találkozóra már hetekkel korábban elkelt az összes jegy. Mindez abból a szempontból nagy szó, hogy a Citynél még a legsikeresebb időszakban is szenvedtek a stadion megtöltésével, néhány tucat, rosszabb esetben néhány száz szék rendre üresen maradt a jelenleg ennek ellenére is bővítés alatt álló létesítményben. Érdekesség, hogy másfél hete, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-playoffmeccs első felvonására is csak egyetlen nappal a kezdés előtt kelt el az összes hazai jegy. Eközben a madridi drukkerek nem is töltötték meg a nekik elkülönített szektorokat.

Hasonló, már csak a két város közti minimálisnak nevezhető távolság – autóval kevesebb mint egy óra, közvetlen vonattal akár 35 perc alatt megjárható 30 mérföld a túra –, valamint a Liverpool rendkívül nagy népszerűsége miatt sem elképzelhető ezúttal. A vörösök honlapján sem lehetett jegyhez jutni már jó ideje, sőt, eleve többször túljelentkezés volt értük.

Nemcsak az évtizedes rossz sorozat lezárása, hanem a bajnoki címért folyó versenyfutás szempontjából is nagyon kellene a Liverpoolnak egy győzelem. Az Aston Villa otthonában elszórakozott helyzetek, és így döntetlenre végződő meccs (2–2) miatt nemhogy tízpontos előnye nem lett az Arsenallal szemben a Slot csapatnak, de vesztett pontok tekintetében mindössze ötre olvadt a fórja. Az élet aztán szombaton visszaadott valamit a birminghami balszerencséből: a második helyen álló londoniak West Ham United elleni botlásával (0–1) újabb meccslabdagyanús esélyhez jutottak Szoboszlaiék.

Az erőltetett menetben – 14 nap alatt öt bajnokit játszik a Liverpool – becsúszott döntetlenek miatt az Opta már emlegetett szuperszámítógépe szerint a naptári évben még nem látott mélypontra esett a vörösök bajnoki aranyának valószínűsége. A forduló előtt a Slot-csapat az elvégzett tízezer szimulációból már csak – és itt igen idézőjelesen kell érteni a csakot – 8493 alkalommal tudta megszerezni a PL-serleget, az Arsenal 1498-szor lehajrázta. S még most is akadt kilenc olyan alkalom, amikor a City fel tudott támadni, ledolgozva a jelenleg még 17 pontos hátrányát az éllovas Mersey-partiakkal szemben. Egy győzelemmel, és az így kialakuló 11 pontos fórral alighanem 90 százalék fölé tornászná a végső sikerről szóló esélyeit a 19-szeres bajnok.

A The Analyst hétvégére megjelent elemzésében kiemeli, azért csak esélyesebb ellenfelénél és nem egyértelmű favorit a Cityvel szemben a Pool, mert a 2025-ös naptári évre igencsak lyukacsos lett a vendégegyüttes védekezése. A legutóbbi nyolc ligameccsén kilenc gólt kapott, a riválisai pedig összességében felül is lőtték a helyzeteik minőségéből fakadó várható gólszámot (xG), 0,65-tel. Utóbbi nem hangzik soknak, de ha hozzávesszük, hogy Alisson Becker kapusnak az említett nyolc bajnokin 28 lövéssel kellett farkasszemet néznie (ebből lett a kilenc gól), míg előtte 17 PL-találkozón összesen 32 lövés ment a Liverpool kapujára (Caoimhín Kelleher és Vitezslav Jaros is védett a brazil posztrivális őszi sérülései miatt), már jóval látványosabb a probléma.

A Manchester City hullámzó teljesítménye ellenére sem az a rivális, amelyik ne használná ki kifejezetten jó arányban az adódó lehetőségeit: eddig szerzett 52 gólja a Liverpool mögött a második legtöbb, ráadásul a felsőházban a Nottingham Forest mellett a manchesteri együttes az egyetlen, amely felül is lövi az xG-mutatóját (az Understats adatai szerint 50,33).

Ahogyan arra Slot a pénteki sajtótájékoztatóján külön is felhívta a figyelmet, Guardiola csapata még mindig nagyon jó abban, hogy eljuttassa a labdát az ellenfél védekező harmadába, nem véletlen, hogy a tizenhatoson belülre játszott passzok számában ugyancsak a City közelíti meg leginkább a Liverpoolt (312 vs. 299), a büntetőterületen belüli labdaérintése pedig jóval több is van (271 vs. 221). A vicc, hogy még úgy is a Guardiola-éra leggyengébb góltermése sülhet ki a mostani szezon végére (79), hogy közben a liga második legjobban termelő csapata a címvédő. Cserébe a 2012–2013-as kiírás óta, azaz 12 év elteltével először eshet meg, hogy a Liverpool több találatot jegyez egy bajnoki évadban, mint manchesteri ellenlábasa.

2 - Mohamed Salah (29 goals, 20 assists) and Erling Haaland (27 goals, 3 assists) are the top two Premier League players for both goals and goal involvements across all competitions this season. Catalysts. pic.twitter.com/pGSGPmFGSt — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2025

Ha fogadnunk kéne, kimenetel helyett a mindkét csapat szerez gólt rubrikára ikszelnénk. Ugyanis a manchesteriek esetében is a (csapat színtű) védekezés tűnik klasszisokkal gyengébbnek, mint korábban (tegyük hozzá gyorsan, a sérülések is leginkább a hátsó szekciót érintették). Az égszínkékek már most 35 kapott gólnál tartanak, ami városi riválisukkal, a Manchester Uniteddel holtversenyben a 10. legrosszabb mutató a ligában. Az ellenfelek meccsenként 1,4 gólt szereznek és ezzel nagyjából szinkronban mozgó 1,38-as xG-t dolgoznak ki ellenük. Ha minden így megy tovább, 53 gólt is kaphatnak Nathan Akéék, ami a 2006–2007-es szezon óta nem látott mélypontot jelentene – akkor ugyancsak 53-szor mattolták a még bőven a közel-keleti felvásárlás előtt álló klub védelmét.

A City szurkolói boltjában sikerült beszélgetnem néhány helyi drukkerrel, akik finoman fogalmazva sem voltak optimisták a mérkőzés végkimenetelét illetően. A Real elleni BL-búcsú, valamint az ó év végén látott nyeretlenségi széria egyaránt megtépázta a szurkolók önbizalmát – s vélhetően hasonló hatást fejtett ki a játékosok jó részénél is. Elmondásuk szerint nem is a védelemmel, nem is a támadósorral van a legnagyobb gond, inkább a középpályáról hiányolják azt a lendületet, ami a vasárnapi ellenfélnél a Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister triónak köszönhetően most megvan. Az a szűnni nem akaró zakatolás, fel-le futás, amit Szoboszlai játékával kapcsolatban az Aston Villa otthonában lejátszott meccset követő, valamint a mostani összecsapást felvezető sajtótájékoztatóján is kiemelt Slot.

Mikor megtudták, hogy magyar vagyok, rögvest összekötötték a szállakat, az emlegetett liverpooli középpályások egyike honfitársam. Rövid idő alatt ez volt a második alkalom – legutóbb a már említett, Merseyparti-derbin történt meg – hogy a Pool ellenfelének drukkerei is pontosan tudják, a vendégek nyolcasának származását, nemzetségét. Ezúttal nem kellett hasonló kerülőutas magyarázkodásba fognom, mint a Goodison Parkban, Manchesterben érezhetően jobban hozzászoktak mind a turisták, mind a külföldről érkezett újságírók jelenlétéhez.

Arról is beszéltek, múlt nyáron fontos lett volna, hogy lépéseket tegyen a klub De Bruyne utódjának megtalálására – és szerződtetni is őt. A belga karmester már az előző évad jelentős részét is kénytelen volt kihagyni, s bár a mostani kiírásban a komoly sérülések elkerülték, teljesítménye érezhetően elmarad a régebben megszokottól. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, nyáron jó fogás lenne számukra Florian Wirtz, aki „bőven megérné” a Bayer Leverkusen által állítólag ráaggatott 140-150 millió eurós árcédulának megfelelő transzferdíjat.

Ha már holnap átöltözik, Szoboszlai is megérne ennyit!

– jegyezte meg félig talán viccnek szánva, talán teljesen komolyan egyikük.

Az azonban nem lehet kérdés, hogy a – magyar idő szerint – 17 óra 30 perckor kezdődő mérkőzésen a magyar középpályás a Liverpool színeiben bizonyíthat majd. Mivel újdonsült manchesteri ismerőseim saját csapatuk ellen nem akartak fogadni, végül 2–2-es döntetlent jövendöltek a találkozóra. Azt már tényleg csak a haverinak nevezhető froclizás jegyében odaszúrva:

Szoboszlai gól nélkül.

Személy szerint nem bánnám, ha sem a végeredménnyel, sem utóbbi megjegyzéssel nem lenne igazuk.

(Borítókép: Erling Haaland és Szoboszlai Dominik versenyfutása a labdáért a Manchester City és a Liverpool legutóbbi, Etihad Stadiumban lejátszott bajnokiján. Fotó: Shaun Botterill / Getty Images Hungary)