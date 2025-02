„A liftnél várj!” – szólt Pete Oliver, a Bolton Wanderers sajtófőnökének ukáza a Leyton Orient ellen a második félidőben megfordított, a fehér mezesek szempontjából rendkívül fontos bajnoki sikere után (2–1). Azt azonban nem tette hozzá, hogy mennyit... Várakozás közben már-már a kétségbeesés lett úrrá rajtam, biztos jó időben és a jó helyen vagyok-e, mikor csipogott a lift, a kitáruló ajtó mögül pedig a Oliver – mögötte egy szürke melegítős férfival – mosolygott rám, azonnal a nap egyik főszereplőjéről, a találkozót végigjátszó Schön Szabolcsról és a meccs hangulatáról kérdezett.

Nagy élmény volt. Húszezer néző egy harmadosztályú mérkőzésen! Szinte hihetetlen... – feleltem neki. – Egyedül azt sajnálom, nem jött össze Szabolcs gólja.

Ekkor lépett elő, az addig a sajtófőnök mögött fél takarásban álló férfi:

„Így is fantasztikusan játszott. A mezőnymunkája kiemelkedő volt, és ha ilyen aktív marad a kapu előtt, a gólok is jönni fognak hamarosan. Méghozzá fontos gólok!” – mondta, miközben kikerekedett a szemem, ugyanis a rendkívül közvetlen reakció nem mástól, mint a korábban a League One-ban az év edzőjének is megválasztott, a Bolton élére januárban kinevezett Steven Schumacher vezetőedzőtől érkezett.

„Velünk játékosokkal is ilyen közvetlen, nagyon jó karakter. Mindig bíztat, keressem az egy az egyeket, ha ötből öt nem sikerül, akkor is, mert ha a hatodik jön be a szélen, akkor az is rögvest ziccerrel kecsegtet – ezt már Schön Szabolcs mondta új edzőjéről a Bolton öltözőfolyosójáról egy apró, dartstáblával is szerelt lobbiszobába kanyarodva, miután a lift mellett, arcszkennerrel védett ajtón keresztül idáig vezetett az Oliver–Schumacher-kettős. A kilencszeres válogatott futballista a szakember kinevezésével sokkal szabadabb szerepkörbe került, míg az előd, Ian Evatt többnyire 3–4–2–1-es hadrendben bal oldali szárnyvédőként vetette be, addig Schumachernél visszakerült eredeti posztjára, 4–3–3-ban vagy épp 5–4–1-ben jobb oldali szélsőnek.

„Jó kis mérkőzés volt, főleg az első félidő tetszett, amikor sokszor oda tudtam érni én is a kapu elé. Sok rövidpasszos, szép kombinációnk volt, még ha az utolsó húzások nem is annyira jöttek be, így végül igazi lövésünk nem sok akadt – tért a meccs értékelésére Schön. – A második félidő már jóval direktebb volt, sok fel-le futással, hála az égnek hatékonyabb, bár talán kevésbé szép focival. Ilyen ez a liga, főleg, ha magasan presszingelnek az ellenfelek. Sok ütközés volt, sokat kellett melózni, de cserébe szerintem kívülről is élvezetes lehetett. A legfontosabb pedig, hogy megvan a három pont!”

„Tudtam, hogy Aaron berúgja, ő az egyik legjobb büntetőrúgó, akit eddigi pályafutásom alatt láttam – mondta a felvetésre, mely szerint úgy ünnepelte a 74. percben tizenegyest kiharcoló csapatkapitányt, a walesi válogatott Josh Sheehant, mintha gólt szerzett volna. A büntető egyébként egy kicsiben elvégzett, jobb oldali szögletet követően épp Schön kulcspassza után jött össze. – Igaz, a kapus érezte az irányt és nem volt messze a labdától, de megint jól rúgta, így talán egy századmásodpercig, ha izgulnunk kellett.

A Budapest Honvéd akadémiájáról indult, az Ajax utánpótlását is megjárt szélső szerint kulcsfontosságú mérkőzést nyertek, amiben az elmúlt hetek javuló formája, és a csapat visszatért önbizalma is jelentős szerepet kapott. Úgy érzi, az edzőváltás után kiegyenesedtek a dolgok, és az elmúlt egy hónapban nyújtott teljesítményével a Bolton ismét egyértelmű esélyese a playoffba kerülésnek, így pedig joggal reménykedhet abban, hogy a következő idényt a másodosztályt jelentő Championshipben kezdi majd.





A Wanderers az előző két szezonban kivétel nélkül bekerült a rájátszásba, azonban azt már nem tudta sikerrel venni. Schön Szabolcs érkezésével lehet, harmadik nekifutásra jön a „magyar igazság is”.

A Bolton a listavezető Birmingham Citytől (70 pont) ugyan tisztes lemaradásban, a dobogós Wrexhamtől (58) mindössze öt pontra várhatja a folytatást és a 46 fordulóból álló alapszakasz utolsó harmadát.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

LEAGUE ONE (HARMADOSZTÁLY), 33. FORDULÓ

Bolton Wanderers–Leyton Orient 2–1 (J. McAtee 60., Morley 75., ill. Kelman 40.)

(Borítókép: Schön Szabolcs a Leyton Orient elleni bajnoki mérkőzésen. Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary)