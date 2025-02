Különleges estén, angliai pályafutása egyik legkülönlegesebbikén van túl Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott labdarúgója góllal és gólpasszal vette ki a részét a Manchester City otthonában aratott sikerből (0–2). A Liverpool nem sziporkázott, ám annál eredményesebb célfutballt játszott az Erihadban, ahol közel tíz év után tudott ismét bajnokit nyerni – s mint Szoboszlai fogalmazott a lefújást követően, a siker ilyenkor is ugyanolyan édes, mint amikor egy csapat agyondominálja az ellenfelét, és úgy kerekedik fölébe.

„Két irányítóval játszottunk, és bár a City diktálta a tempót, a végeredmény nekünk kedvez. Óriási öröm három ponttal távozni ebből a stadionból – mondta a Sky Sportsnak a 24 éves labdarúgó – A kapunktól harminc méterre húztuk fel a védelmi vonalat, és mindent kiadtuk magunkból a győzelemért. Az ilyen játék is része a futballnak, néha nálad van kevesebbet a labda, de ettől még a győzelem ugyanolyan édes.”

A zsinórban nyolcadik bajnokiján kezdő, ezek közül a hatodikat végigfutballozó középpályás úgy kifutotta magát, a találkozót követő ünnepléshez is alig maradt ereje.

Mint kiderült, azt sem hallotta tisztán, mikor a Liverpool drukkerei – akik a meccs jelentős részében hangosabbak voltak a helyszínen, mint a húszszoros létszámfölényben lévő hazaiak – a bajnoki címről kezdtek énekelni.

Annyira fáradt voltam, hogy nem hallottam, mit énekelnek. Mennünk kell tovább, a következő, Newcastle elleni meccs is kemény lesz, utána pedig tíz bajnoki még mindig hátra lesz. Még nem vagyunk bajnokok, úgyhogy nyugodtnak kell maradnunk, ugyanígy folytatni tovább, és akkor remélhetőleg miénk lesz az aranyérem

– reagált.

Felidézte, épp a szombati edzésen gyakorolták azt a figurát, amiből Mohamed Szalah a Pool első gólját jegyezte. Ezt követően viccelődve oda is szúrt egyiptomi csapattársának, micsoda örömöt jelent számára, hogy végre ő is észrevette egy kulcspassznál.

„Nem ez volt a legjobb gólpasszom, de épp a tegnapi edzésen gyakoroltuk a figurát, remélem, a jövőben is összejön még néhányszor. Utána végre, hogy ő is észrevett engem – nem mindig történik meg” – jutott ereje a tréfálkozásra a 25 bajnokin immár négy gólnál és négy gólpassznál járó, a teljes szezont tekintve 35 tétmeccsen eddig 12 kanadai pontot termelő (6+6) Szoboszlainak.





A magyar játékos a mérkőzést követően hivatalos közösségi oldalán is posztolt, a gólöröméről megosztott fotó alatt gratuláló üzenetek tömkelege olvasható. Ezek közül érdemes kiemelni csapattársáét, Ryan Gravenberch-ét, aki a City kispadján ülő Pep Guardiola másfél évvel korábbi nyilatkozatára utalva – mikor a katalán szakember az istenért sem tudta jól kimondani Szoboszlai nevét – csak annyit írt egy lángoló emoji kíséretében: Svolaziiiiiiii.

Vasárnapi teljesítménye után alighanem Guardiola is megtanulta helyesen a 24 éves középpályás nevét (igaz, sajtótájékoztatóján ezúttal inkább meg sem próbálta kimondani).

Tudatosan adták fel a labdabirtoklást

Győzelmével a Liverpool tizenegy pontos előnyre tett szert közvetlen üldözőjével, a szombaton 1–0-s vereséget szenvedő Arsenallal szemben. A csapat szakvezetője, Arne Slot szerint azonban továbbra sem szabad abba a hibába esniük játékosainak, hogy elhiszik, a bajnoki arany zsebben van.

„Ha idegenben játszol az Etihadban és nyerni tudsz, az mindig nagy győzelem, függetlenül attól, hogy néz ki a bajnoki táblázat – kezdte meccs utáni értékelését a Liverpool vezetőedzője. – Ha idegenben játszik az ember Pep Guardiola csapata ellen, lehetetlen labdabirtoklásban fölébe kerekedni. Tudtuk, hogy sokat kell védekeznünk, és ezt nagyon jól is csináltuk. Emellé jött néhány jó pillanat az ellentámadásoknál, ami végül győzelemhez vezetett minket ezen az estén.

A holland szakvezető – Szoboszlaihoz hasonlóan reagált a Liverpool-drukkerek lefújás utáni énekére is.

„A szurkolók azt énekelhetnek, amit akarnak, de csapatként tudjuk, milyen keményen meg kell dolgoznunk még minden egyes győzelemért” – tekintett előre diplomatikusan.

Manchesteri kollégája elismeréssel adózott a Liverpool taktikája és teljesítménye előtt, hozzátéve, hogy bár önmagában ez szerény vigasz, játékban saját csapata is megfelelő teljesítményt nyújtott.

„Bár nem volt elég két győzelemhez, de a legutóbbi két bajnokinkon legalább már ráismertem a csapatomra. A Newcastle ellen és ma is voltak briliáns megoldásaink, és összességében is jó volt a játékunk ritmusa, működött a presszing, és ha kellett remekül kisegítették egymást a játékosaim, ha valaki nehéz helyzetbe került a pályán. A Real elleni Bajnokok Ligája-párharcban ezt kevésbé éreztem, de a Premier League-ben jó úton járunk, akkor is, ha ez most nem párosult kielégítő végeredménnyel” – mondta a szakvezető, akit csapata gyengébb periódusa ellenére is hosszasan éltetettek a hazai drukkerek a meccs előtt és az első félidőben is.

A Liverpool egy 14 nap alatt öt bajnokiból álló sorozat záró állomásához érkezik szerdán, amikor az elmúlt hetek egyik legjobb formáját mutató Newcastle Unitedot fogadja hazai közönség előtt az Anfield Roadon.

A Manchester City a hétközi fordulóban az ugyancsak gödörben lévő, sérülésektől tizedelt Tottenham Hotspur otthonában próbálhat pontokat gyűjteni.

LABDARÚGÁS

ANGLIA, PREMIER LEAGUE, 26. FORDULÓ

Manchester City–Liverpool 0–2

gólszerzők: Mohamed Szalah 14., Szoboszlai Dominik 38.

korábbi eredmények a fordulóban

Newcastle United–Nottingham Forest 4–3

Bournemouth–Wolverhampton 0–1

Arsenal–West Ham United 0 – 1

Fulham–Crystal Palace 0 – 2

Ipswich Town–Tottenham Hotspur 1 – 4

Southampton–Brighton 0 – 4

Everton–Manchester United 2 – 2

Aston Villa–Chelsea 2 – 1

Leicester City–Brentford 0–4

(Borítókép: Szoboszlai Dominik gólöröme. Fotó: Liverpool FC / Getty Images Hungary)