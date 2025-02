Kerkez Milos gólpasszt jegyzett, a Bournemouth mégis 2–1-es vereséget szenvedett a Brighton otthonában, a Crystal Palace kiütötte az Aston Villát, a Fulham pedig a Wolverhamptont múlta felül az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójában.

A Bournemouth kétségen kívül története legjobb szereplését produkálja az idei, 2024–2025-ös idényben, ezúttal pedig abban a tudatban léphetett pályára a Brighton otthonában, hogy amennyiben győzelemmel zárja a találkozót – ha csak ideiglenesen is – de európai kupasorozatban való indulást érő pozícióban állna. A 26. fordulót követően ugyanis a címvédő Manchester City, valamint a listavezető Liverpool szerdai ellenfele, a Newcastle is csupán egy-egy ponttal állt a Kerkez Milost is soraiban tudó együttes előtt.

A legutóbbi, három nappal ezelőtti meccset követően rossz szájízzel hagyhatták el a a Vitality Stadiont Kerkezék, mert 1–0-ra alulmaradtak a Wolves ellen, így a hétvégén elveszített találkozó, valamint a Brighton elleni őszi, 2–1-es vereség is pluszmotivációt jelenthetett az Andoni Iraola vezette együttesnek.

A magyar válogatott balhátvédje ismét bekerült a kezdő tizenegybe, a 21 éves játékos eddig az összes bajnoki mérkőzésen szerephez jutott, csupán négy (!) alkalommal nem játszotta végig a találkozót.

Kissé talán meglepő, hogy a fogadóirodák nem a Bournemouth sikerére számítottak előzetesen, míg a hazai együttes győzelméért kétszeres, addig a vendégekére majd' három és félszeres pénzt fizettek.

Már a második percben nagy lehetőség adódott a vendégek előtt: a beívelt labda Ryan Christie elé érkezett, a skót középpályás a kapu jobb oldalát nézte ki magának, de lövését Bart Verbruggen vetődéssel védeni tudta. Alig telt el néhány perc, a Brighton is kialakított egy veszélyes helyzetet, amiből bár gól nem született, szinte azonnal büntetőhöz is jutott: a Bournemouth kapusa kilépett az ellenfél ziccerben futó játékosára, Michael Oliver játékvezető pedig szabálytalannak ítéltelte Kepa tisztázását – jöhetett a tizenegyes. Joao Pedro érkezett a vonalra, a brazil támadó higgadtan, laposan a kapu bal oldalába lőtt, Kepának esélye sem volt, ezzel 1–0 a hazaiaknak a 12. percben!

Egészen a 34. percig kellett várni az újabb izgalmasnak tűnő támadásig, Antoine Semenyo verekedte át magát két védőn is elképesztő sprintjének köszönhetően, majd szemtől szembe került a kapussal, de gyakorlatilag telibe lőtte Verbruggent, amit majdnem azonnal meg is bosszultak a hazaiak. Kaoru Mitoma került kiváló helyzetbe a tizenhatoson belül, de Kepa a jobb kapufára tudta tolni a lövést, a védők pedig gyorsan felszabadítottak. Ez volt a félidő utolsó nagy momentuma, így a pihenőre maradt az 1–0-s Brighton-fór.

Az 52. percben ismét lehetőség adódott a vendégek előtt, Justin Kluivert kiváló egyéni akcióval becselezte magát az ötösön belülre, de lövése a jobb kapufa mellé ment. De nem sokáig szomorkodtak a vendégdrukkerek: az imént helyzetbe kerülő

Kluivert kapta meg a tizenhatoson Kerkez kiugratását és elképesztően nagyot bombázott a kapuba, ezzel 1–1 a 61. percben.

A magyar válogatott védő idénybeli negyedik gólpasszát osztotta ki.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Brighton 1-1 Bournemouth | Justin Kluivert



WHAT A FANTASTIC GOAL FROM JUSTIN KLUIVERT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/6S8ZRDbnoV — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 25, 2025

Georginio Rutter találta meg a kapu előterében Danny Welbecket, aki a jobb alsó sarokba lőtt, a kapufa ezúttal pedig a hazaiaknak segített, így a meccs hajrájára ismét előnnyel fordultak (2–1).

A 82. percben ígéretes lehetőség előtt állt a Bournemouth, 17 méterről lőhetett szabadrúgást, Marcus Tavernier lövés helyett viszont a rövid passzt választotta, de Semenyo lapos lövése középre érkezett és védeni tudott a kapus. Újabb nagy lehetőség már nem adódott, így 2–1-es hazai győzelem született.

E találkozóval egyidőben további két mérkőzést rendeztek, a Crystal Palace 4–1-re kiütötte az Aston Villát, a Fulham pedig a Wolverhamptont múlta felül 2–1-re.

A PL 27. fordulójának további mérkőzéseit szerdán játsszák, a Liverpool hazai pályán fogadja a Newcastle együttesét, a Manchester City pedig a gyengélkedő Tottenham otthonába látogat.

Premier League

27. forduló

Brighton–Bournemouth 2–1 (1–0)

Wolves–Fulham 1–2 (1–1)

Crystal Palace–Aston Villa 4–1 (1–0)

később:

Chelsea–Southampton 4–0 (3–0)

szerdán játsszák:

20.30: Brentford–Everton

20.30: Nottingham–Arsenal

20.30: Tottenham–Manchester City

20.30: Manchester United–Ipswich

21.15: Liverpool–Newcastle

csütörtökön játsszák:

West Ham–Leicester