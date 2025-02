Kész tömeges elbocsátásokba kezdeni a hússzoros angol bajnok, a Manchester United. A „vörös ördögök” vezérigazgatója, Omar Berrada hétfőn egy megbeszélésen tájékoztatta a dolgozókat arról, hogy „átalakítási terv” részeként újabb elbocsátásokra kerül sor azután, hogy tavaly mintegy kétszázötven alkalmazottat küldött el a klub, a társtulajdonos Sir Jim Ratcliffe költségcsökkentő intézkedéseinek első körében, amellyel 40-45 millió fontot takarítanak meg, de úgy tűnik ez sem elég – írja a BBC.

A MANCHESTER UNITED KÖZÖLTE, AZ ÚJABB „ÁTALAKÍTÁSI TERV CÉLJA, HOGY a klub 2019 ÓTA ÖT EGYMÁST KÖVETŐ VESZTESÉGES ÉV UTÁN ISMÉT NYERESÉGES legyen”.

Hozzátették, hogy „körülbelül 150–200 munkahelyet” szüntetnek meg „a munkavállalókkal folytatott megbeszélések függvényében”. A folyamat várhatóan három-négy hónapot vesz majd igénybe.

A Manchester Unitednek 2024. június 30-án 1140 alkalmazottja volt, így a 450-re emelkedő elbocsátás a klub dolgozóinak 39 százalékát jelentené. A klub múlt héten 27,7 millió fontos veszteséget mutatott ki a második negyedéves pénzügyi eredményeiben, az elmúlt három évben pedig több mint 300 milliót.

Hozzátették: a további intézkedések célja „a klub pénzügyi fenntarthatóságának javítása és a működési hatékonyság növelése”.

Ezzel az intézkedéssel szilárdabb pénzügyi platformot teremtünk, amelynek köszönhetően a klub többet fektethet be a férfi és női labdarúgásba, hogy több sikert érjen el és fejlessze az infrastruktúrát. Felelősséggel tartozunk azért, hogy a Manchester Unitedet minél jobb pozícióba hozzuk a győzelemhez a férfi-, női és akadémiai csapatainkban egyaránt. Erre a nehéz döntésre azért van szükség, hogy a klubot ismét stabil pénzügyi alapokra helyezzük. Az elmúlt öt egymást követő évben veszteségesek voltunk. Ez így nem mehet tovább

– mondta Omar Berrada, a klub vezérigazgatója, majd hozzátette: két fő prioritásuk az, hogy sikereket érjenek el, valamint javítsák az arénáikat.

Az átalakítási terv része az is, hogy a személyzet egy része az Old Traffordról a klub carringtoni edzőbázisára költözik, de Londonban is megmarad a csökkentett jelenlét. A teljes vezetőség manchesteri székhelyű lesz. Kiderült az is, hogy az

Old Traffordon dolgozók számára többé nem biztosítanak ingyenes ebédet, amivel évente több mint egymillió fontot takarítanak meg, míg a Carringtonban az étkeztetés változatlan marad a szezon hátralévő részében.

A meccsnapokra szóló jegyárakat meccsenként 66 fontra emelték, a gyermekek és a nyugdíjasok számára immáron nem biztosítanak kedvezményeket.

A United legutóbbi beszámolója szerint 113,2 millió font nettó veszteséget ért el a 2024. június 30-ig tartó évben. A 2022–2023-as szezonban 28,7 millió, míg a 2021–2022-esben 115,5 millió fontos a mínusz, az elmúlt öt év során pedig összesen meghaladja a 370 millió fontot.

A Manchester United Rúben Amorim érkezése óta sem tudott kilépni a gödörből, az együttes 26 fordulót követően a PL-tabella 15. helyén áll 30 ponttal. A manchesteri gárda szerdán az Ipswich ellen mérkőzik meg a bajnokságban, majd vasárnap a Fulham elleni FA-kupa találkozón bizonyíthat.