Marco Rossi szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt a válogatott kapuskérdéséről, Szalai Ádám visszatéréséről, Dárdai Bence érkezéséről, valamint Szoboszlai Dominik gólt és asszisztot jegyző, fantasztikus vasárnapi szerepléséről.

„Elképesztően nagyot játszott. Azért is nagy szó a játéka, mert nekem nem kérdéses, a Liverpool jelenleg Európa legjobb csapata, Szoboszlai Dominik pedig ennek az együttesnek a vezéregyénisége” – kezdte Marco Rossi, majd hozzátette:

Mindent tud a labdával, rengeteget fut, és sohasem feleslegesen. Technikai tudása a Premier League szintjén is kiemelkedő, edzője, Arne Slot sem véletlenül emeli ki sokszor a nyilatkozatában. Ami még jót tenne a játékának, ha némileg önzőbb lenne, ne mindig másokat akarjon kiszolgálni. De mondani sem kell, mennyire büszke vagyok rá! Örülhetünk, ha ilyen formában érkezik haza a Törökország elleni két ütközetre, és az is jó lenne, ha elkerülnék a sérülések, hiszen az év második felében már világbajnoki selejtező vár ránk.

A Ferencváros vasárnapi bajnoki mérkőzését a válogatott másodedzőjével, Szalai Ádámmal a helyszínen nézte meg az olasz tréner, ami miatt felmerült visszatérésének lehetősége is. Rossi elárulta, hogy az összetartáson is a válogatottal lesz már a korábbi csapatkapitány.

Szóba került a kapushelyzet is, Dibusz Dénes hetek óta sérüléssel bajlódik, az őszi mérkőzésekről saját kérésére nélkülözött Gulácsi Péter viszont remek formában véd a német élvonalbeli RB Leipzignél. Marco Rossi viszont nem érti az állandó felhajtást kapusait illetően, mindkettő játékosában bízik.

„Időnként úgy érzem, a média valahogy rendre kitüntetett figyelemmel követi a kapusok szerepét. Mintha valami szappanopera íródna róluk. Gulácsi Péter a múlt év második felében arra kért, az akkori két összetartásra ne hívjam meg, de biztosított róla, ha bármikor szükségem lenne rá, egy szavamba kerül, és jön. Nem értem, miért ne számíthatnék rá ezúttal. Ami Dibusz Dénest illeti, lassan március van, és még mindig nem tért vissza, hetek óta sérült, vele aligha kalkulálhatok. De ha meg is tehetném, kérdés, milyen állapotban lenne. Arról nem is beszélve, ha teljesen egészséges, Gulácsi Péterrel akkor is meg kellene küzdenie a kezdőcsapatba kerülésért. Ha Dénes velünk lehet, négy kapust hívok meg, ha nem számíthatok rá, akkor hármat” – zárta rövidre a hatvanéves tréner.

Majd röviden kitért Dárdai Bence, a Dárdai család legkisebb futballtehetségére, aki a napokban döntötte el, hogy nem a német, hanem a magyar válogatottat szeretné segíteni a jövőben – testvéreihez hasonlóan.

Régóta tudjuk, milyen potenciál rejlik benne, örülök, hogy márciusban csatlakozik hozzánk. A Wolfsburgban stabil a játéka, és készen áll rá, hogy magára húzza a magyar válogatott mezét. Elsősorban a hatos pozícióban számolok vele, jól lát a pályán, mindkét lábával ügyes, rendkívül technikás, higgadt labdarúgó.

A magyar válogatott március 20-án Törökországban Nemzetek Ligája-osztályozót játszik, ami nem mellesleg a nemzeti csapat ezredik mérkőzése is egyben. Három nappal később pedig a Puskás Arénában rendezik a visszavágót.

A magyar válogatott márciusi programja

Nemzetet Ligája, osztályozó

március 20. 18.00 Törökország–Magyarország

március 23. 18.00 Magyarország–Törökország